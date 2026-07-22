España jugará en Sevilla y Oviedo sus dos primeros partidos como local en la Nations League

La selección española tiene la mirada puesta en la Nations League 2027, el único título del que no es vigente campeona, después de perder la edición de 2025 en la tanda de penaltis contra Portugal. El combinado de Luis de la Fuente, que estrenará en esta competición la segunda estrella, disputará sus dos primeros partidos como local en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) y en el Nuevo Carlos Tartiere (Oviedo).

La 'Roja' ha quedado encuadrada en un grupo con Inglaterra, Croacia y República Checa. La primera fase, de seis jornadas, arranca entre septiembre y octubre, en un parón que se extiende durante tres semanas. El debut como campeona del mundo tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en Wembley contra los 'Three Lions'. Por su parte, España jugará su primer partido en casa con las dos estrellas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el día 29 contra Croacia. Será el vigesimosexto duelo de la selección en el feudo sevillista, que no visita desde marzo de 2015.

En la misma ventana, España se enfrentará a la República Checa en el Nuevo Carlos Tartiere el 3 de octubre, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones. La 'Roja' regresa al estadio del Real Oviedo once años después, cuando venció por 2-0 a Eslovaquia en un partido de clasificación para la Eurocopa. La selección cerrará el parón de tres semanas contra los croatas el día 6 en Split.

En noviembre se disputarán los dos choques restantes. El día 12, en la República Checa como visitante, mientras que el 15 como local ante Inglaterra, en un estadio todavía por confirmar. Durante el parón de noviembre, además, Argentina quiere celebrar la Finalíssima a modo de revancha, aunque la Federación no tiene constancia de que el partido se vaya a jugar próximamente.

Para que eso suceda, la UEFA deberá primero aplazar los encuentros de la Nations, que afronta su quinta edición. La 'Roja' conquistó la de 2023, tras vencer en penaltis a Croacia, mientras que perdió la de 2021 contra Francia por 2-1 y la ya mencionada ante Portugal. A diferencia de años anteriores, en la Liga de Naciones 2027 se clasifican las dos primeras de cada grupo a los cuartos de final.