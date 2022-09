España se jugará la Nations League con Países Bajos, Italia y Croacia

La Roja participará en su segunda edición consecutiva y tratará de sacarse la espina de la última Final Four Los Países Bajos, que ya dirigirá Ronald Koeman, será la anfitriona del torneo que se jugará entre el 14 y 18 de junio del 2023

España logró in extremis completar el cuadro de la Final Four 2023. El equipo de Luis Enrique acabó como líder de grupo y, de tres ediciones de este exitoso torneo, habrá disputado dos fases finales. Sus rivales serán duros, como no puede ser de otra manera, con Países Bajos, Italia y Croacia en liza.

Países Bajos, con Koeman ya de entrenador sustituyendo a Van Gaal, será la anfitriona del torneo con sedes por decidir. Amsterdam parece segura, mientras que Rotterdam y Eindhoven se perfilan como la segunda. El torneo se juega entre el 14 y 18 de junio del 2023.

Los neerlandeses ganaron su grupo por delante de Bélgica y se confirmaron como rivales de Croacia e Italia. Los croatas se estrenan en una Final Four en su tercera edición, mientras que los italianos tratarán de sacarse el mal sabor de boca del año pasado cuando cayeron como anfitriones en las semifinales frente a España.

Jornada de infarto

Italia ganó su particular final ante Hungría para acceder a la fase final, mientras que Croacia venció a Austria en otro partido decisivo, dejando a Dinamarca en el segundo puesto.

En realidad, todos los campeones se decidieron en la última jornada con el triunfo también de los Países Bajos ante Bélgica, si bien también le valía un empate para pasar como primera.

En cuanto a los descensos, Austria, Gales, la República Checa y, de forma sorprendente, Inglaterra, han bajado y jugarán la Liga B . Suiza se salvó ganando los 9 puntos de los tres últimos partidos.