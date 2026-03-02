España - Islandia: horario y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027

España inicia este martes en Castalia el camino hacia el Mundial de Brasil 2027 con un objetivo claro: empezar mandando en un grupo donde cada gol puede marcar diferencias. La selección de Sonia Bermúdez recibe a Islandia en el primero de los dos compromisos de este parón, con la obligación de sumar tres puntos ante un rival incómodo y de perfil físico que suele exigir la mejor versión de la Roja.

La seleccionadora tiene decidido el once y confirmó que Mariona Caldentey será titular en una noche especial para la balear, que alcanzará los 100 partidos con la selección. “Seguro que hará un partido espectacular”, anticipó Bermúdez, que espera una España “vertical, que quiere ganar y también meter goles”, consciente de que la diferencia anotadora puede ser decisiva en la lucha por el liderato del grupo.

Sobre el césped, la campeona del mundo quiere imponer su identidad desde el inicio, con circulación rápida y presencia en campo rival. “Tenemos que empezar ganando”, insistió la técnica, que calificó a Islandia como “un rival muy incómodo”. La Roja defiende además la autoridad competitiva construida en los últimos años, una cultura de equipo que Mariona resumió con orgullo: “Ganamos el Mundial con Alexia volviendo de su lesión, ganamos la Nations sin Aitana… al final somos un equipo”.

La atacante del Arsenal, que debutó en el Algarve ante Japón, recordó el camino recorrido hasta alcanzar el centenar de internacionalidades y dejó claro el mensaje colectivo: “Nuestro objetivo es estar en Brasil y cuanto antes mejor. Todos los puntos son importantes. Aquí no hay relajación”. España busca así un triunfo que refuerce su candidatura al primer puesto y que permita afrontar con margen el segundo duelo del parón, lejos de casa.

Viaje a Turquía, en el aire

El próximo compromiso será el sábado ante Ucrania en Turquía, marcado por la inestabilidad geopolítica en la región tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Algunos periodistas acreditados han visto cancelados sus vuelos, aunque el plan de la selección se mantiene. “A día de hoy viajaremos y si es así es porque es seguro”, afirmó Bermúdez. En la misma línea se expresó Mariona: “Confiamos en lo que nos dice la Federación”.

Horario y dónde ver el España - Islandia

El partido entre España e Islandia, correspondiente al primer partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, se disputará este martes, 3 de marzo, en el Nou Castàlia de Castellón a las 19.00h.

El encuentro podrá verse en abierto por La1 de TVE y por su plataforma online RTVE Play