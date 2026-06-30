España - Islandia: horario y dónde ver la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino 2026 gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Islandia este miércoles 1 de julio en el FF BH Football Training Centre de Zenica para disputar el segundo de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino 2026. 'La Rojita', siete veces campeona de la competición continental, afronta su siguiente desafío con la voluntad de recomponerse de inmediato para intentar mantener la hegemonía que han establecido en la categoría.

Después de que se les escapasen los tres primeros puntos ante Suiza en el duelo inaugural (2-2), a la selección dirigida por David Aznar le tocará remar para conseguir uno de los dos billetes en juego hacia las semifinales. El empate ante las helvéticas reduce enormemente el margen de error, por lo que los dos próximos compromisos deberán ser afrontados como finales anticipadas.

La próxima rival de la selección española en la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino será Islandia, la actual colista del grupo B. Las nórdicas cayeron claramente contra Austria en su debut en el Europeo (3-0), y una nueva derrota dejaría sus opciones de superar el corte de la fase de grupos vistas para sentencia.

¿A qué hora juega España contra Islandia en el Europeo sub-19 femenino?

El partido entre España e Islandia, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino, se disputará este miércoles 1 de julio a las 17:00 horas (CET).

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¿Dónde ver el España - Islandia gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 2 de la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino entre España e Islandia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.