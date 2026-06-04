España - Irak: a qué hora y dónde ver hoy el partido amistoso previo al Mundial 2026 por TV y en directo

La selección española está ultimando su puesto a punto para el Mundial del 2026. Después de quedar concentrada el sábado en Las Rozas, el equipo de Luis de la Fuente viaja La Coruña para medirse a Irak en el primero de los dos amistosos que disputará antes del debut en la Copa del Mundo del 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

España se mide a los 'Leones de Mesopotamia', un rival que también estará en el Mundial, con la intención de coger rodaje y con la presencia de nueve jugadores de apoyo para completar el equipo después de que Yeremi Pino, Mikel Merino, Zubimendi, David Raya y Fabián se incorporaran más tarde por la disputa de las finales europeas de la Conference y de la Champions League.

Los nueve jugadores de apoyo se marcharán después de este partido. Los elegidos son Marc Bernal (Barça), Javi Rodríguez (Celta). Jesús Rodríguez (Como 1907), Leo Román (Mallorca), Gonzalo (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín, Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia). Alguno de ellos puede tener la ocasión de debutar con el combinado absoluto.

Por su part, Irak tiene el objetivo de conseguir un buen resultado para rearmarse y adquirir confianza tras clasificarse en la repesca venciendo a Bolivia. Una piedra de toque, por tanto, similar a la que puede ser Cabo Verde o Arabia Saudí para España en la primera fase.

La selección de Irak, antes de la repesca internacional / EFE

Después del partido, los jugadores pernoctarán en Galicia para el día siguiente coger un vuelo rumbo a Chattanooga (Estados Unidos), donde iniciará la segunda parte de la concentración. Desde la localidad de Tennessee harán un viaje relámpago a Puebla (México) para jugar el 8 de junio el segundo y último amistoso antes del Mundial frente al Perú, equipo que no logró el billete para la Copa del Mundo.

De esta manera, España afrontará una primera fase en la que no puede fallar ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay para lograr el primer puesto del grupo y seguir el periplo americano por Los Ángeles. Algún pinchazo conllevaría el riesgo de tener que jugar en Miami y quizá contra Argentina, la actual campeona del mundo. En todo caso, los de Luis de la Fuente confían en obtener su billete como líderes del grupo H de este Mundial.

Horario y dónde ver

El partido de este jueves entre España e Irak se disputará a las 21.00 h. en el estadio de Riazor de La Coruña y podrá verse por La1 de Televisión Española y en RTVE Play.

Por su puesto, también se podrá seguir en directo toda la información previa, del encuentro y posterior en el directo on line que ofrecemos en la página web de SPORT. La cobertura de la Copa del Mundo a través de www.sport.es estará siempre a la última, ofreciendo toda la actualidad de un evento que paraliza el mundo entero.