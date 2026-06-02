SELECCIÓN
¿Cuándo juega España contra Irak? Fecha, horario y dónde ver el amistoso previo al Mundial 2026
A qué hora juega la selección española contra Irak y en qué canal de TV ver en abierto el amistoso desde España
La selección española se prepara para salir a escena en el primer ensayo antes del Mundial 2026. 'La Roja' acude a Riazor, estadio del recién ascendido Deportivo de la Coruña, para medir sus fuerzas ante Irak, otra integrante del elenco que participará en la próxima edición de la Copa del Mundo.
El enfrentamiento ante Irak será el último que dispute España antes de poner rumbo a México, una de las tres sedes mundialistas, para enfrentarse a Perú. El encuentro, programado para la madrugada del martes 9 de junio, pondrá punto y final a la preparatoria de los de Luis de la Fuente antes de la esperada cita, a la que acuden como uno de los grandes candidatos al título.
Una vez disputados estos dos últimos partidos, la selección se desplazará a Atlanta para dar comienzo al camino hacia la ansiada segunda estrella. El primer partido de España en el Mundial 2026 tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CEST), momento en el que 'La Roja' se enfrentará a Cabo Verde.
¿Cuándo juega España el amistoso contra Irak?
El primer amistoso de la selección española antes del Mundial 2026, en el que se enfrentará a Irak en el estadio de Riazor, se disputará el próximo jueves 4 de junio a las 21:00 horas (CET).
¿Dónde ver los amistosos de España gratis por TV y en directo?
En España, el amistoso entre España e Irak previo al Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer amistoso de España antes del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.
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