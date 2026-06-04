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España - Irak, en directo: reacciones y polémica del partido amistoso

Sigue en vivo las reacciones y los comentarios sobre el partido amistoso entre España e Irak previo al Mundial 2026

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Luis de la Fuente, durante un partido de España / Alberto Estévez / EFE

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Christian Blasco

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