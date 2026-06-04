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España - Irak, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver
Sigue el minuto a minuto del primer partido amistoso de la selección de Luis de la Fuente como preparación para el Mundial 2026
Unas fotos de la llegada del equipo al estadio
Otra de las incógnitas estaba en la portería y el elegido es el culé Joan Garcia. Veremos si es una prueba de De la Fuente porque piensa en él para el Mundial
El seleccionador aprovecha este amistoso para probar alternativas, especialmente en ataque, de cara al inicio del Mundial con varios jugadores que llegan entre algodones
Ya avisó De la Fuente que el once tendría novedades. Destaca la titularidad de futbolistas como Joan Garcia, Borja Iglesias o Gavi. Y también de futbolistas 'apoyo' que no irán al Mundial como Bernal o Jon Martín
El once de España
De la Fuente sale con estos once:
Joan Garcia; Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo; Bernal, Gavi, Olmo; Ferran Torres, Borja Iglesias, Baena
Buenas tardes, bienvenidos al directo del partido amistoso de preparación para el Mundial entre España e Irak
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