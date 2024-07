España-Inglaterra, final de la Eurocopa 2024: la rueda de prensa de Southgate y Harry Kane, en directo

Kane

Desde que estoy en Alemania estoy muy contento. He notado que la afición alemana me apoya, como la inglesa, claro. Solo puedo decirles gracias. Quiero devolver a la afición todo lo que me ha dado. Mañana es una gran oportunidad.

¿Cambia la Eurocopa por los trofeos personales que tiene? Claro. Estamos con ilusión para ganar. Me sentiría muy orgulloso de ser inglés si ganamos mañana. Hay que trabajar mucho para llegar a este momento. Vamos a hacer que mañana sea un día especial.