El España-Inglaterra ya tiene escenario: el Riyadh Air Metropolitano acogerá un duelo clave por la Final Four

La selección española ya conoce el escenario donde cerrará la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este martes, a través de un comunicado, que el Riyadh Air Metropolitano será la sede del España-Inglaterra del próximo 15 de noviembre (20:45 horas), un encuentro que puede resultar decisivo para decidir el pase a la Final Four del torneo.

Después de proclamarse campeona del Mundial de 2026, la selección de Luis de la Fuente volverá a la competición oficial con una exigente fase de grupos de la Nations League. España ha quedado encuadrada en el Grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y la República Checa y afrontará un intenso calendario con cuatro partidos en apenas once días durante el denominado 'superparón' de otoño.

El calendario de España 26 de septiembre (20:45): Inglaterra-España, en Wembley. 29 de septiembre (20:45): España-Croacia, en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. 3 de octubre (20:45): España-República Checa, en el Carlos Tartiere de Oviedo. 6 de octubre (20:45): Croacia-España, en Estadio Poljud, Split. 12 de noviembre (20:45): República Checa - España, en República Checa. 15 de noviembre (20:45): España - Inglaterra, en Madrid.

La fase de grupos concluirá en noviembre con las dos últimas jornadas: República Checa-España (12 de noviembre, 20:45) y el decisivo España-Inglaterra (15 de noviembre, 20:45), ya con el Riyadh Air Metropolitano como escenario confirmado.

Un duelo clave para la clasificación

La Federación subraya en su comunicado que ese enfrentamiento "puede resultar decisivo" para lograr la clasificación a una cuarta Final Four consecutiva. Además, destaca que volverán a verse las caras dos de las selecciones más potentes del panorama internacional, semifinalistas del último Mundial y habituales candidatas a levantar los grandes títulos.

El feudo del Atlético de Madrid volverá así a recibir a la selección absoluta masculina. Con una capacidad para 70.692 espectadores, el Metropolitano se ha convertido en un estadio de grato recuerdo para España. La Roja permanece invicta en este escenario después de firmar dos victorias y un empate, con un balance de once goles a favor y solo uno en contra. Allí goleó a Argentina (6-1) en 2018, selló su clasificación para la Eurocopa 2020 con un 5-0 frente a Rumanía y empató sin goles ante Portugal antes de la Eurocopa de 2021. El estadio también acogió en diciembre de 2025 la conquista de la segunda UEFA Women's Nations League por parte de la selección femenina.

El España-Inglaterra volverá a reunir a dos históricos del fútbol europeo. El balance favorece ligeramente al conjunto inglés, con 13 victorias por las 11 españolas y cuatro empates en los 28 precedentes disputados. El último gran recuerdo entre ambos sigue siendo la final de la Eurocopa de 2024 en Berlín, donde el equipo de Luis de la Fuente se proclamó campeón de Europa.

Menos de un mes después de levantar la Copa del Mundo, España ya tiene marcado en el calendario el que apunta a ser uno de los grandes partidos del año. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario donde la Roja buscará cerrar con éxito la fase de grupos y dar un paso más hacia una nueva Final Four de la Nations League.