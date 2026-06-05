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Mundial 2027
España - Inglaterra, en directo: el partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre España e Inglaterra en Son Moix, crucial para la clasificación directa para el Mundial de Brasil 2027
¡Qué jugadón se ha marcado! ¡Es de otro planeta! Jugada individual en el centro del campo, se deshace de Toone, conduce unos metros y chuta desde fuera para marcar el primero. El balón ha rebotado en Greenwood y ha despistado a Hampton
MIN 19 (0-0)
¡GOOOOOOOOL! ¡PATRI GUIJARRRRRRRO ADELANTA A LA SELECCIÓN!
MIN 17 (0-0)
A punto de marcar Walsh para Inglaterra. Golpeo potentísimo de la ex del Barça desde el balcón del área que por suerte para el Barça ha acabado marchándose fuera
Aquí la ocasión de Edna. Qué centro más maravilloso de Alexia
MIN 13 (0-0)
Ataja Hampton en dos tiempos una ocasión clarísima para España. Centro con música de Alexia y allí estaba Edna para rematar con la cabeza. Se ha anticipado la guardameta inglesa y luego ha podido despejarla tras el rechace
MIN 12 (0-0)
Alexia está adelantando posición para evitar los emparejamientos en el centro del campo que propone Inglaterra
MIN 11 (0-0)
Cabezazo un poco forzado de Alexia tras centro de Corrales que se va fuera. No ha podido impactar bien Alexia porque venía demasiado picado
MIN 9 (0-0)
Pase entre líneas de Vicky para Salma que no puede conectar la extremo zaragozana. España debe minimizar estas pérdidas porque Inglaterra lo aprovecha muy bien
MIN 8 (0-0)
Recuperación de Inglaterra con un pase atrás de Stanway para volver a empezar
MIN 6 (0-0)
A las manos de Cata Coll un centro lateral de Keira Walsh
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