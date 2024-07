España - Inglaterra, en directo: última hora de la final de la Eurocopa 2024, en vivo online

La emoción de Gavi

“Estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí con ellos. Se lo han merecido mucho, y a por la final a ganarla", ha manifestado Gavi a su llegada, muy agradecido por el trato de sus compañeros. "Me siento muy querido, estoy muy feliz de estar aquí con ellos". Solo queda un último paso y el andaluz está convencido de que España se vaciará. "Me he visto todos los partidos y he apoyado porque me siento parte de este equipo y de este país".