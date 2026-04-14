Dónde ver el Inglaterra - España de clasificación para el Mundial 2027 hoy por TV, gratis y en directo

España e Inglaterra se dan cita hoy martes 14 de abril a las 20:00 horas (CEST) en Wembley para disputar el tercer partido de la clasificación para el Mundial de Brasil 2027. En juego, la primera plaza del grupo con solamente un billete directo para la próxima cita mundialista sin pasar por el play-off, un duelo crucial para el devenir de ambos combinados que no se guardarán nada para el partido.

La selección española de Sonia Bermúdez llega al partido contra Inglaterra tras imponerse con claridad a Islandia (3-0), con doblete de Claudia Pina y gol de Edna Imade, y también a Ucrania (1-3), con tantos de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López. Inglaterra también llega con un pleno en sus dos primeros partidos de la clasificación para el Mundial, pero cuenta con una mejor diferencia de goles tras medirse a los mismos rivales: 1-6 ante Ucrania y 2-0 frente a Islandia.

Sonia Bermúdez, seleccionadora española, en rueda de prensa / EFE

En este sentido, el partido entre España e Inglaterra se presenta como uno totalmente decisivo para conseguir el billete directo a la próxima cita mundialista. Solamente la primera del grupo conseguirá tener plaza asegurada para Brasil 2027, así que los duelos directos entre ambas selecciones serán cruciales para saber qué equipo pasa a la siguiente fase. España recupera a futbolistas importantes como Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes o Esther González (tras lesión, las dos primeras, y permiso, las dos últimas) para apuntalar sus opciones se superara Inglaterra este martes.

¿Dónde ver el España - Inglaterra de clasificación para el Mundial 2027 por TV y online?

En España, el partido entre Inglaterra y España, correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, se podrá ver en abierto a través de La 1 y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de los partidos de España, con toda las noticias, crónicas y directos de los partidos de la selección española.