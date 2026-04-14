Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atlético - BarcelonaChampionsLiverpool - PSGAlineación BarcelonaA qué hora se juega Atlético - BarcelonaCTAMaldiniCésped MetropolitanoInglaterra - EspañaDónde ver Inglaterra - EspañaAlcarazIraolaMascheranoApercibidos ChampionsSuperordenador OPTAEtapa 2 O Gran CamiñoClasificación O Gran CamiñoO Gran CamiñoPaul SeixasCuadro Barcelona OpenOrden de juego Barcelona OpenHaruna BabangidaCubarsí LamineCuándo juega AlcarazPlayoffs NBAPlay-In NBADinero ChampionsParquímetrosHaciendaLos Ratones
instagramlinkedin

Selección (F)

Dónde ver el Inglaterra - España de clasificación para el Mundial 2027 hoy por TV, gratis y en directo

A qué hora empieza el partido de España contra contra Inglaterra hoy y en qué canal de TV ver la clasificación para el Mundial 2027

Sigue en directo el Inglaterra - España de Clasificación para el Mundial 2027, desde SPORT

España se enfrenta a Inglaterra hoy martes 13 de abril en la fase de Clasificación para el Mundial Femenino 2027

España se enfrenta a Inglaterra hoy martes 13 de abril en la fase de Clasificación para el Mundial Femenino 2027 / AFP7

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

España e Inglaterra se dan cita hoy martes 14 de abril a las 20:00 horas (CEST) en Wembley para disputar el tercer partido de la clasificación para el Mundial de Brasil 2027. En juego, la primera plaza del grupo con solamente un billete directo para la próxima cita mundialista sin pasar por el play-off, un duelo crucial para el devenir de ambos combinados que no se guardarán nada para el partido.

La selección española de Sonia Bermúdez llega al partido contra Inglaterra tras imponerse con claridad a Islandia (3-0), con doblete de Claudia Pina y gol de Edna Imade, y también a Ucrania (1-3), con tantos de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López. Inglaterra también llega con un pleno en sus dos primeros partidos de la clasificación para el Mundial, pero cuenta con una mejor diferencia de goles tras medirse a los mismos rivales: 1-6 ante Ucrania y 2-0 frente a Islandia.

Sonia Bermúdez, seleccionadora española, en rueda de prensa

Sonia Bermúdez, seleccionadora española, en rueda de prensa / EFE

En este sentido, el partido entre España e Inglaterra se presenta como uno totalmente decisivo para conseguir el billete directo a la próxima cita mundialista. Solamente la primera del grupo conseguirá tener plaza asegurada para Brasil 2027, así que los duelos directos entre ambas selecciones serán cruciales para saber qué equipo pasa a la siguiente fase. España recupera a futbolistas importantes como Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes o Esther González (tras lesión, las dos primeras, y permiso, las dos últimas) para apuntalar sus opciones se superara Inglaterra este martes.

¿Dónde ver el España - Inglaterra de clasificación para el Mundial 2027 por TV y online?

En España, el partido entre Inglaterra y España, correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, se podrá ver en abierto a través de La 1 y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

Noticias relacionadas y más

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de los partidos de España, con toda las noticias, crónicas y directos de los partidos de la selección española.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
  2. Flick denuncia las primeras artimañas de Simeone ante el delegado de la UEFA
  3. Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
  4. La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions
  5. La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
  6. Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético - Barça de Champions: 'A ver si el Cholo me hace un favor...
  7. Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
  8. Alarma con Kees Smit, el 'nuevo Pedri': 'Podría rescindir su contrato por unos cientos de miles y marcharse libremente al City, Madrid o Barça

Atlético - Barcelona, en directo: alineaciones y última hora de la Champions League, hoy en vivo

Atlético - Barcelona, en directo: alineaciones y última hora de la Champions League, hoy en vivo

Las redes se ceban con este soltero de 'La isla de las tentaciones' por su presentación: "Da hasta pena"

Las redes se ceban con este soltero de 'La isla de las tentaciones' por su presentación: "Da hasta pena"

Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid en partido de Champions League

Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid en partido de Champions League

Alcaraz ve complicado coger "buenas sensaciones" sin tener tiempo de adaptación

UFC aterriza en España con el rebranding de los gimnasios CR7 Fitness by Crunch

UFC aterriza en España con el rebranding de los gimnasios CR7 Fitness by Crunch

Así ha sido el viaje a Madrid de Raphinha para apoyar al equipo: "Amb el Barça, allà on sigui el Barça"

Partidos Champions hoy: a qué hora y dónde ver por TV y en directo la vuelta de los cuartos de final

Partidos Champions hoy: a qué hora y dónde ver por TV y en directo la vuelta de los cuartos de final

Liverpool - PSG, en directo: Champions League hoy, en vivo

Liverpool - PSG, en directo: Champions League hoy, en vivo