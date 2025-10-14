España iguala la mejor racha invicta de su historia

Se dice pronto, pero 29 partidos sin perder son muchísimos partidos. Eso es lo que consiguió la España de Luis de la Fuente tras el triunfo ante Bulgaria. Una racha que no tiene en cuenta los amistosos y que se inició en 2023.

Con estos 29 encuentros sin conocer el sabor de la derrota (24 victorias y 5 empates), el seleccionador iguala a Vicente del Bosque, que logró el mismo hito entre 2010 y 2013, con una generación de jugadores única e irrepetible, la más laureada de la historia de España.

El récord definitivo pertenece a Italia, que logró una racha de 37 partidos invicta entre 2018 y 2021, bajo las órdenes de Roberto Mancini. Eso sí, 6 de esos 37 partidos fueron amistosos, por lo que la racha de partidos oficiales es de 31 encuentros.

Precisamente fue España la encargada de poner fin a ese periodo invicto de la selección transalpina. El último partido en el que el equipo de Luis de la Fuente cayó derrotado ocurrió el 28 de marzo de 2023, en un partido en el que Escocia se impuso (2-0) con un doblete de McTominay en el que fue el segundo partido del técnico.

Si tenemos en cuenta los amistosos, habría que sumar la derrota que sufrió el equipo en marzo de 2024 ante Colombia, en un encuentro que se decidió con solitario gol de Daniel Muñoz.

España podrá ampliar su racha muy pronto, en el parón de selecciones de noviembre. La selección se enfrentará a Georgia (15 de noviembre) y a Turquía (18 de noviembre) en dos encuentros que deberían servir para certificar matemáticamente la clasificación del combinado nacional al próximo Mundial de Estados Unidos 2026.