España se hizo pequeña ante una sólida Marruecos

España arrancó el Mundial Sub-20 con una derrota ante Marruecos, que tuvo más pegada y se mostró más sólida que el conjunto español, al que le faltó finura en los metros finales para imponerse, todo lo contrario que su rival.

Marruecos - España Mundial Sub-20 Marruecos 2 0 España Alineaciones MARRUECOS Benchaouch; Maamar, Baouf, Zahouani, Bakhty; Essadak, El Haddad (El Bahraoui, 74'), Khalifi (Majni, 87'); Maama (Tajaouart, 74'), Gessime (Byar, 87') y Zabiri (Boumassaoudi, 65'). ESPAÑA Fran González; Cristian David, Pau Navarro, Andrés Cuenca, Julio Díaz (Aguado, 85'); Canales (Pablo García, 63'), Mendoza, Rayane (Liso, 63'); Mella (Fortea, 63'), Joel Roca (Jan Virgili, 46') e Iker Bravo.

España - Marruecos / Esteban Garay

Marruecos arrancó con algo más de nervio y un fútbol vertical que sorprendió a los de Paco Gallardo, pero España tardó poco en igualar el ritmo y la intensidad, así que empezó a hacerse con el balón y a acercarse al área marroquí. Iker Bravo probó el primer remate de cabeza a los diez minutos. Le copió Rayane al cabo de un rato, pero antes llegó la mejor del partido, un remate dentro del área mordido de Pau Navarro que sacó la defensa bajo palos.

Fue un primer tiempo muy igualado, con idas y venidas y peligro en las dos áreas. El Haddad lo intentó con un centro peligroso que detuvo Fran González, que volvió a ser providencial ante una ocasión clarísima, seguramente la más clara del primer tiempo, de Zahouani, que se plantó en el área pequeña ante el meta español, que se agrandó para evitar el gol. Antes del descanso, Iker Bravo disparó ligeramente alto una falta desde la frontal y Julio Díaz disparó desde la esquina del área cruzado por muy poco. Si los primeros 45 minutos se decidieran a los puntos, el combate habría sido nulo, aunque, para ser justos, a España le habría gustado, por sensaciones finales, alargar la primera mitad.

El arranque marroquí, imparable

Sin embargo, eso no ocurrió y, a los nueve minutos de la reanudación, Zabiri se plantó solo ante Fran González y definió perfecto con la zurda. Y poco después, Maamma se fue de Julio Díaz por banda, centró y Gessime remató a placer. El segundo. Rayane respondió con un cabezazo durísimo que rechazó Benchaouch a córner. A partir de ahí, la selección apretó el acelerador y metió a Marruecos en su área, aunque sin esa finura necesaria en el último pase.

Jan Virgili, dinámico desde su entrada en el descanso, vio la amarilla por, según interpretó el árbitro, que señaló penalti, tirarse en el área tras revisarlo en el VAR. Fue el seleccionador de Marruecos quien pidió la revisión, una novedad introducida en el vídeoarbitraje durante el Mundial Sub-20. El extremo del Mallorca acabó marcando un golazo, pero fue anulado por fuera de juego. El miércoles, ante México, el segundo partido; el sábado, ante Brasil.