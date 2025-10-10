En directo
MUNDIAL 2026
España - Georgia: sigue en directo la previa y la rueda de prensa de De la Fuente y Mikel Merino
Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa previa al partido de clasificación del Mundial
Llegan De la Fuente y Merino. En breve arranca la rueda de prensa.
La Roja iba a trasladarse a Elche esta tarde, pero la RFEF aplazó el viaje debido a las condiciones meteorológicas. Finalmente, los futbolistas se trasladarán mañana a tierras alicantinas.
España se medirá mañana a Georgia a las 20:45 horas en Elche, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de clasificación para el Mundial.
La selección española ha entrenado a las 11:00 horas en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Está previsto que el seleccionador y el futbolista del Arsenal comparezcan a las 13:00 horas.
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Mikel Merino.
