Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

España - Georgia: sigue en directo la previa y la rueda de prensa de De la Fuente y Mikel Merino

Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa previa al partido de clasificación del Mundial

Mario Roldán

Mario Roldán

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas