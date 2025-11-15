En directo
Georgia - España, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy
El equipo de Luis de la Fuente quiere sentenciar la clasificación para el Mundial
Para amenizar la espera antes del encuentro. Puedes leerte la previa de nuestro enviado especial Jordi Gil en Tiflis. Te la dejamos aquí.
Los cálculos para estar en el Mundial
Vamos a hacer cálculos. España tiene 12 puntos y es primera por delante de Turquía con nueve. Por detrás ya quedan Georgia y Bulgaria con tres y cero respectivamente. Pero, ¿qué necesita España para estar en el Mundial 2026?
La clasificación está casi casi asegurada, pero hoy mismo puede ser matemática si los españoles ganan y los turcos no hacen lo propio ante Bulgaria.
Si los dos equipos ganan, España necesitaría no perder por más de seis goles ante Turquía en la última jornada (prácticamente imposible).
Y si España hoy no gana y Turquía sí, los de De la Fuente deberían no perder ante los de Güler en la última jornada.
¡Confirmado el 11 de España!
¡Este es el once de Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia! Dos azulgranas en el once: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Baena, Ferran y Oyarzabal
¡Buenas tardes!
¡Hoooola holaa! Arrancamos el directo del Georgia vs España, partido clave para terminar de sentenciar el pase directo al Mundial 2026. Sigue el encuentro en directo en SPORT
