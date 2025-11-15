Georgia - España, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy

Los cálculos para estar en el Mundial

Vamos a hacer cálculos. España tiene 12 puntos y es primera por delante de Turquía con nueve. Por detrás ya quedan Georgia y Bulgaria con tres y cero respectivamente. Pero, ¿qué necesita España para estar en el Mundial 2026?

La clasificación está casi casi asegurada, pero hoy mismo puede ser matemática si los españoles ganan y los turcos no hacen lo propio ante Bulgaria.

Si los dos equipos ganan, España necesitaría no perder por más de seis goles ante Turquía en la última jornada (prácticamente imposible).

Y si España hoy no gana y Turquía sí, los de De la Fuente deberían no perder ante los de Güler en la última jornada.