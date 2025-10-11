Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
España - Georgia, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy

El equipo de Luis de la Fuente aspira a mantener el pleno de victorias para seguir como líder indiscutible del Grupo E

Pedri, jugando con España

Pedri, jugando con España / Ana Escobar / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

