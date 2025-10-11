En directo
Selección
España - Georgia, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy
El equipo de Luis de la Fuente aspira a mantener el pleno de victorias para seguir como líder indiscutible del Grupo E
Tres cambios de De la Fuente
Respecto al último partido ante Turquía, se caen Nico Williams, Lamine Yamal y Dean Huijsen, todos por motivos físicos y entran en el once Cubarsí, Yeremy Pino y Ferran Torres.
Once de España
Ya tenemos la alineación del equipo español. De la Fuente sale con: Unai Simón, Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Yeremy Pino, Ferran Torres y Oyarzabal.
El rival
Georgia llega al partido después de caer ante Turquía (2-3) y ganar con solvencia a Bulgaria (3-0). El equipo está entrenado por Willy Sagnol y tiene en sus filas a jugadores del nivel de Mamardashvili, Mikautadze y Kvaratskhelia, si bien en global es un rival bastante inferior a la selección española.
Situación del grupo
El equipo de Luis de la Fuente es líder del grupo E con pleno de triunfos y 6 puntos. El segundo es, precisamente, su rival esta noche: Georgia, que tiene 3 puntos. Tras ellos se encuentran Turquía, que también cuenta con 3 puntos y Bulgaria, que todavía no ha puntuado.
Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre España y Georgia. Aquí podrás seguir la el encuentro y todo lo que suceda antes y después.
- Impacto Sama Nomoko: Así lo cuida Belletti (y por qué apunta al primer equipo)
- El vaticinio de Guardiola con el debate de la defensa adelantada de Flick
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- El problema del Barça ya tiene diagnóstico
- El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça
- Alerta Barça: Dani Olmo, lesionado en el entrenamiento de España
- Así es Pau Cubarsí: Vida privada, estudios y aficiones del central del presente y el futuro del FC Barcelona
- El día que Santiago Bernabéu cruzó el Atlántico para orinar en la tumba de un viejo enemigo