España - Georgia: alineaciones probables de la tercera jornada de clasificación al Mundial 2026

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará el próximo sábado 11 de octubre a las 20:45 en el Estadio Manuel Martínez Valero el tercer partido de la clasificación al Mundial de 2026. El parón internacional llega marcado por algunas bajas importantes que complicarán al seleccionador español configurar la delantera para enfrentarse a Georgia.

La Selección Española llega enrachada tras las goleadas ante Bulgaria y Turquía en el parón de septiembre, donde apabulló por 0-3 y 0-6 a sus rivales. Ahora España deberá medirse ante la segunda clasificada de su grupo, una Georgia que con tres puntos sumados en dos partidos sueña con amenazar el tranquilo paso de los de De la Fuente hasta el momento.

Un parón marcado por las bajas

De cara a este partido, la Selección no podrá contar con hasta tres titulares indiscutibles y dos piezas claves en la consecución de la Euro en 2024, pues a la tan comentada baja de Lamine Yamal, se suman las ausencias de Fabián Ruíz y Nico Williams, así como las de Dani Carvajal y Rodri Hernández.

Curiosamente, tanto Nico como Fabián y Lamine fueron de los más destacados en el último enfrentamiento entre ambas selecciones en octavos de final de la Euro, donde los tres participaron directamente en los cuatro goles que la Selección anotó ante Georgia (gol y asistencia para Nico Williams y Fabián Ruíz, y asistencia de Lamine).

Rodri lesionado en el último partido con el Manchester City / X

En donde no hay ninguna duda es en la portería, donde el conjunto español apostará por el asentado Unai Simón. En el lateral derecho, todo apunta a que será Pedro Porro quién siga sumando minutos ante la baja de Carvajal, mientras que en banda izquierda Cucurella seguirá siendo indiscutible. Habrá que ver quién acompaña a Dean Huijsen en la zaga de centrales, viendo el precedente del parón anterior, todo apunta a Robin Le Normand, pese a que Pau Cubarsí o Dani Vivian podrían entrar.

Tampoco hay demasiadas dudas en el centro del campo, donde Pedri y Zubimendi serán acompañados casi con total seguridad por Mikel Merino. En la delantera es donde más factura pasarán las bajas, pues más allá de la presencia de Mikel Oyarzabal, De la Fuente no podrá contar con sus extremos tiulares. Habrá que ver si las buenas cifras anotadoras de Ferran Torres y su polivalencia le sirven para ganarse un puesto en uno de los extremos. En el otro extremo la disputa por el puesto estará entre Yeremy Pino y Jesus Rodríguez, donde la mayor experiencia del jugador del Villarreal podría imponerse.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ESPAÑA - GEORGIA

España: Unai Simón; Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Merino; Pino, Oyarzabal y Ferran.

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Mikautadze y Kvaratskhelia.