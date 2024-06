Alineación posible de España contra Georgia para octavos de final de la Eurocopa

España y Georgia se enfrentarán este domingo en uno de los duelos de octavos de final de la Eurocopa 2024. Ambos equipos saltarán al terreno de juego sabiendo que su rival en la siguiente fase será la anfitriona Alemania, tras derrotar a Dinamarca el sábado por 2-0.

Durante la fase de grupos, Luis de la Fuente hizo jugar a todos los españoles convocados para la Eurocopa, excepto a Álex Remiro, el tercer portero. Con un once inicial bastante marcado que dio las dos primeras victorias, el seleccionador español regresará a su equipo base una vez que podrá contar sin problemas con Le Normand y Carvajal que evitaron una segunda tarjeta amarilla al descansar en el triunfo frente a Albania (0-1).

España, vuelta a la base

Unai Simón fue titular en los dos primeros partidos de España, ante Croacia e Italia. Con la clasificación como primera de grupo tras estos dos partidos, Luis de la Fuente decidió dar la titularidad a David Raya, en un partido donde España no se jugaba nada y Albania, sí. Raya fue de los mejores de España, con paradas de mucho mérito, aunque para el seleccionador no existe debate alguno: el meta del Athletic Club es el titular aunque entre ambos porteros han conseguido que el equipo sea el único que no ha recibido ningún gol por ahora en esta Eurocopa.

Georgia, una única ausencia

La selección de Georgia parte con un once titular bastante intocable y tres figuras principales: Mamardashvili en la portería y la delantera formada por el pichichi de la fase de grupos de esta Eurocopa, Georges Mikautadze y la estrella y capitán de la selección, el extremo del Nápoles Kvaratskhelia.

Entrenados por el francés Willy Sagnol, Georgia cuenta con una columna vertebral definida, ya que seis jugadores fueron titulares en los tres partidos que disputó en el grupo F. La única baja para Sagnol es Mekvabishvili, mediocampista titular en los dos primeros partidos, que se perderá el encuentro ante España por acumulación de tarjetas amarillas.

Posibles alineaciones

España: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Le Normand, Carvajal, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Nico Williams, Lamine Yamal y Morata

Georgia: Mamardashvili, Dvali, Lochoshvili, Kashia, Gvelesiani, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia y Mikautadze

Horario y dónde ver

El partido entre la selección española y Georgia se jugará este domingo 30 de junio a las 21:00 horas y se podrá ver en España en La1 de RTVE.