España - Francia: horario y dónde ver los octavos del Mundial sub-17 femenino 2025 gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Francia este miércoles 29 de octubre en la pista 1 de la Mohammed VI Football Academy de Marruecos para disputar los octavos de final del Mundial sub-17 femenino 2025. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

Después de conseguir el billete hacia la siguiente ronda como líder destacada del grupo E, España inicia su camino en la fase final de la competición intercontinental. 'La Rojita' se mostró insultantemente superior en la primera fase, registrando 9 puntos de 9 posibles y un balance de 12 goles a favor y 0 en contra.

La próxima rival de la selección española en el Mundial sub-17 femenino será Francia, que viene de finalizar su andadura en el grupo D como segunda clasificada. Las 'bleus' sumaron 6 puntos de 9 posibles después de imponerse ante Nigeria y Samoa y caer ante Canadá en la última jornada.

En caso de acceder a la siguiente ronda, España ya conoce el camino a seguir hacia la gran final. Las de Milagros Martínez medirían sus fuerzas ante la ganadora del cruce entre Estados Unidos y Países Bajos, mientras que Chile, México, Paraguay, Italia y Nigeria figuran como potenciales rivales en unas hipotéticas semifinales.

¿A qué hora juega España contra Francia los octavos del Mundal sub-17 femenino?

El partido entre España y Francia, correspondiente a los octavos de final del Mundial sub-17 femenino, se disputará este miércoles 29 de octubre a las 16:30 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Francia gratis por TV y online?

En España, el partido de los octavos de final del Mundial sub-17 femenino entre España y Francia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.