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España - Finlandia: horario y dónde ver la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino 2026 gratis por TV y en directo

A qué hora juega la selección española contra Finlandia y en qué canal de TV ver el Europeo sub-17 femenino desde España

España se enfrenta a Finlandia este martes 5 de mayo en la fase de grupos del Europeo sub-17

España se enfrenta a Finlandia este martes 5 de mayo en la fase de grupos del Europeo sub-17 / @SEFutbolFem

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

España se enfrenta a Finlandia este martes 5 de mayo en el Inver Park de Larne para disputar el primero de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino 2025. 'La Rojita', cinco veces campeona de la competición continental, acude a la cita con la firme intención de volver a sentarse en el trono y seguir acercándose a Alemania en el palmarés de la competición.

La selección dirigida por Mila Martínez aterriza en Irlanda del Norte con la firme intención de quitarse la espinita de la edición anterior, en la que no superaron el corte de la fase de grupos. De cara a la presente edición, España ha quedado encuadrada en el desafiante grupo B, en el que pugnará con Francia, Finlandia y Polonia por las plazas que dan acceso a semifinales.

La primera rival de la selección española en la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino será Finlandia, selección que a priori deberá rivalizar con Polonia por la plaza de acceso al Mundial 2026. Empezar con buen pie es fundamental en este tipo de torneo, ya que cualquier triopiezo puede tener consecuencias fatales.

¿A qué hora juega España contra Finlandia en el Europeo sub-17 femenino?

El partido entre España y Finlandia, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino, se disputará este martes 5 de mayo a las 19:00 horas (CET).

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¿Dónde ver el España - Finlandia gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 1 de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino entre España y Finlandia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

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