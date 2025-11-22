¿Cuándo juega España la final de la Nations League Femenina 2025? Fechas, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

España se prepara a enfrentarse a su último obstáculo en la defensa del título en la Nations League Femenina. 'La Roja', primera y hasta la fecha única campeona del torneo continental, medirá sus fuerzas ante Alemania con el objetivo de seguir acaparando el palmarés de la competición.

Para conseguir el billete hacia la gran final, España se exhibió ante Suecia en la primera eliminatoria de Sonia Bermúdez como seleccionadora. El contundente 4-0 de la ida fue más que suficiente para dejar sellado el pase, pero Alexia se encargó de rubricarlo con el gol de la victoria en tierras escandinavas.

El último escollo que se interpone entre la selección española y el segundo título consecutivo de Nations League es Alemania. Más sufrido fue el paso de las teutonas por segunda ronda, que tuvieron que acudir a la prórroga para certificar su triunfo ante Francia (1-0 ida; 2-2 vuelta).

El cara a cara contra Alemania no ha sonreído históricamente a España, pero el último precedente entre ambas selecciones es más que esperanzador. 'La Roja' fue la encargada de eliminar a las germanas en las semifinales de la Eurocopa 2025, lo que se tradujo en un billete a la final que posteriormente perdieron ante Inglaterra en una cruel tanda de penaltis.

España celebra su victoria ante Alemania en las semifinales de la Eurocopa Femenina 2025 / EFE

¿A qué hora juega España contra Alemania en la final de la Nations League Femenina 2025?

La eliminatoria entre España y Alemania en la final de la Nations League Femenina empezará el próximo viernes 28 de noviembre a las 20:30 horas (CET) en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern. El decisivo partido de vuelta se disputará el próximo martes 2 de diciembre a las 18:30 horas (CET) en el Riyadh Air Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid.

¿Dónde ver gratis por TV y online la final de la Nations League Femenina 2025 entre España y Alemania?

En España, tanto la ida como la vuelta de la final de la Nations League Femenina entre la selección española y la Alemania se podrán ver gratis por TV a través de TVE y online en RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos partidos entre España y Alemania a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.