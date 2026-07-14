¿Cuándo juega España la final del Mundial 2026? Fecha, horario y posibles rivales

La selección española se encuentra a un solo paso de poder volver a ser campeona del Mundial. Con su imponente victoria contra Francia en semifinales, 'La Roja' se asegura un billete para disputar el partido por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede en el que se enfrentará a su último obstáculo antes de poder bordar la segunda estrella sobre su escudo.

Después de superar con sufrimiento sus eliminatorias ante Portugal y Bélgica, ambas con goles decisivos de Mikel Merino, España se enfrentaba a Francia en un partido con aroma a final anticipada. Lejos de sufrir como en rondas anteriores, los de Luis de la Fuente consiguieron neutralizar a la selección más temible del torneo con un inapelable 0-2 obra de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Una vez asegurada su presencia en la gran final, España todavía tendrá que esperar para conocer a su último rival en la Copa del Mundo. Este saldrá del partido entre Argentina e Inglaterra, dos selecciones que han accedido a la penúltima ronda del torneo con victorias de lo más ajustadas y alguna que otra prórroga en sus piernas.

Jude Bellingham celebra su gol a Noruega / Alberto Boal / EFE

¿Cuándo juega España la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina o Inglaterra se disputará el próximo domingo 19 de julio a las 21:00 horas (CEST), 15:00 hora local. El partido por el título se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y ha emitido los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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