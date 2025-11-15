¡España, con pie y medio en el Mundial!

La selección española, salvo hecatombe del todo inesperada, vuelve a otro Mundial. La selección no falla desde 1974 y se suma a la Copa del Mundo del 2026 gracias a su victoria frente a Georgia en un Boris Paichadze repleto y con un ambiente sensacional, pese a que su equipo ya estaba eliminado. Turquía también ganó pero España tiene un +19 en el average, por el +5 de los turcos. En caso de victoria otomana en Sevilla debería ser por una goleada casi imposible -un mínimo de siete dianas de diferencia-.

Georgia-España Clasificación Mundial 2026 GEO 0 4 ESP Alineaciones Georgia Mamardashvili, Gocholeishvili, Lochosvili, Goglichidze, Mamucharshvili, Mekvabishvili (Kvilitaia, 71'), Tabatadze (Kvernadze, 57'), Kiteishvili, Davitashvili (Abuashvili, 84'), Zivzivadze (Kashia, 46') y Kvratskhelia España Unai Simón, Pedro Porro (Marcos Llorente, 46'), Cubarsí, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabián (Fermín, 60'), Merino (Pablo Barrios, 60'), Ferran Torres (Yéremi Pino, 78'), Baena y Oyarzabal (Borja Iglesias, 71')

De la Fuente solo sorprendió con la presencia de Baena por la izquierda, mientras que Cubarsí ocupó el lugar del lesionado Huijsen. España mandó desde el principio con un Ferran Torres haciendo daño por la derecha.

El 'Tiburón' fue precisamente el artífice del gol que abrió el marcador. Una internada fue cortada por una mano, que el árbitro vio tras ser avisado por el VAR, y Oyarzabal no perdonó desde los once metros.

Festival de la Roja

El partido se ponía muy de cara y pronto. La mejor medicina para regatear a los nervios. La Roja acarició el segundo con un disparo de Baena el poste en un asedio total a la portería georgiana. Ya no perdonó Zubimendi, rompiendo desde atrás, y aprovechó un pase de Fabián pare picar el balón por encima de Mamardashvili.

El equipo de De la Fuente sentenciaba por la vía rápida. Y no dejaba lugar para la duda en otra acción de Oyarzabal, siempre inquietante entre líneas, y dejando el balón atrás para que Ferran Torres anotara el tercero. Otra vez Oyarzabal tuvo el cuarto en sus botas con un remate a bocajarro que Mamardashvili salvó in extremis.

La segunda parte quedaba como un mérito trámite para un equipo que se ha exhibido en esta fase de clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

España demostró que es un bloque sólido. Las bajas eran relevantes, pero los teóricos suplentes cumplieron otra vez a gran nivel. La medular con Fabián, Zubimendi y Merino era insuperable y, en ataque, la capacidad de generar peligro era muy grande.

El Tiburón, muy incisivo

El partido estaba tan claro que De la Fuente se permitió el lujo de sustituir al marcador de Kvaratskhelia, Pedro Porro, por Marcos Llorente. Mientras, España seguía insistiendo en campo contrario con un Ferran Torres muy incisivo. Uno de sus cañonazos pudo significar el cuarto tanto de no ser por la espalda de un rival. El Tiburón estaba con la flecha para arriba.

Uno de los que se benefició del trabajo del valenciano fue Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad veía los espacios con facilidad y anotó el cuarto con un perfecto cabezazo. España era un rodillo y solo era cuestión de saber el número de goles que acabarían cayendo.

Unai Simón por fin apareció

La selección española es un equipo coral, donde todo el mundo conoce su rol. El Panda pudo hacer la manita al entrar por Oyarzabal, mientras que Unai Simón empezó a aparecer con una Georgia que buscaba como fuera el gol del honor.

La pasión del pueblo georgiano por el fútbol es impresionante. Animaban como si el resultado fuera igualado y una ocasión les valía para una celebración. Un equipo con coraje, tal y como había pedido Willy Sagnol.

España pudo ir reservando piezas poco a poco, aunque ello no afectaba en el marcador. La Roja continuaba con ganas de que siguiera la fiesta. Marcos Llorente era un puñal por la diferencia y no había manera de pararlo.

El partido murió poco a poco con una selección que dio un golpe de autoridad y Luis de la Fuente logró superar la racha de Vicente del Bosque de 29 partidos oficiales sin perder. Ya lleva 30 y el martes pueden ser 31, igualando el récord total que está en manos de Italia.

Georgia tiró un poste al final que fue festejado como un tanto, mientras Borja Iglesias falló a puerta vacía. Habría sido la guinda perfecta con la 'manita'.