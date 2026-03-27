España enseña su cartel de favorita para el Mundial

España se impuso a Serbia en un partido dominado de principio a fin. No fue la Finalissima que debía disputar ante Argentina, pero fue una victoria muy convincente y con un equipo que tiene unos automatismos que le han llevado a pulso el cartel de favorita para el Mundial del 2026.

España-Serbia Amistoso ESP 3 0 SER Alineaciones España Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí (Mosquera, 83'), Laporte, Cucurella, Rodri (Zubimendi, 77'), Pedri (Fornals, 45'), Fermín (Olmo, 45'), Lamine Yamal (Victor Muñoz, 62'), Oyarzabal (Ferran Torres, 62') y Baena (Yéremi Pino, 77') Serbia Milinko-Savic, Mimovic, Milankovic (Erakovic, 84'), Pavlovic (Nedeljkovic, 84'), Tezic (Kostov, 75'), Kostic (Gacimovic, 60'), Stankovic (Bukinac, 75'), Gudelj (Lukic, 60'), S. Milinko-Savic, Birmancevic (Samardzic, 60') y Mitrovic (Jovic, 60')

La selección cogió el timón desde el principio con una sala de máquinas de lujo con Rodri, Pedri y Fermín, quien estrenaba titularidad con la absoluta. El onubense generó la primera ocasión española con un pase a Baena cuyo remate de rosca se marchó fuera. El jugador del Atlético lo intentó de forma similar poco después con el mismo resultado.

La conexión por la banda izquierda y de ello se aprovechó Mikel Oyarzabal. Fermin volvió a arrancar la moto, Baena dejó pasar el esférico y el vasco remató con la zurda al fondo de la red. A la tercera, España ya no perdonó. El vendaval siguió y Lamine Yamal remató contra el poste.

Fermín, pletórico

En la otra área, Unai Simón, desbarató la primera oportunidad de unos balcánicos superados por todos lados. En cambio, por el otro costado, Fermín continuaba haciendo daño y, con fuerza y calidad, se llevó un balón que culminó con un remate a la red, si bien el gol fue anulado tras un rebote previo en la mano.

Lamine también quería su cuota de protagonismo, girando siempre el juego en torno de un Pedri muy inteligente y clarividente. España estaba practicando un muy buen fútbol con los futbolistas del Barça marcando la pauta.

Cubarsí se sumó a la fiesta con un pase en vertical para un Oyarzabal desmarcado en la frontal del área, quien fusiló al meta serbio con un lanzamiento por la escuadra La fiesta era total y con este buen sabor de boca se llegó al descanso.

De la Fuente cumplió con su palabra de dar máxima seriedad al choque y solo hizo dos cambios en el descanso. Olmo y Fornals entraron por Pedri y Fermín. Serbia, por su parte, trataba de estirarse con amor propio y vio como a Birmancevic le anulaban un gol por una falta previa sobre Cucurella. El equipo de Paunovic salió con otro aire tras el descanso para evitar una humillación en La Cerámica.

El partido tenía poco de amistoso con los dos equipos empleándose con máxima intensidad. España pensando en su puesta a punto para el Miundial, mientras Serbia tenía en mente el inicio de un nuevo proyecto con el Europeo del 2028 en la cabeza. Cada una con sus objetivos, pero con las mismas ganas de competir el choque.

Descanso para Lamine

Los equipos solo levantaron un tanto el pie del acelerador cuando llegaron más cambios. Lamine Yamal se llevó la ovación de la noche cuando fue sustituido por Víctor Muñoz, mientras que Ferran Torres entró por Oyarzabal en la punta de ataque. El de Foios también es '9' con España después de su paso por la banda en anteriores ocasiones.

El delantero de España demostró su versatilidad nada más entrar con un pase de espaldas espectacular a Víctor Muñoz, quien puso el tercer tanto en el marcador. El propio Ferran Torres dispuso de una doble ocasión en la que Milinko-Savic estuvo ágil para realizar una doble intervención de mucho mérito.

El partido estaba abierto y Dani Olmo tuvo el cuarto de no ser por una extraordinaria parada del portero balcánico. El egarense se movió bien en la zona de tres cuartos y solo le faltó el gol.

Sin rotación bajo palos

España demostró que tiene un once titular que hace mucho daño y piezas de recambio de perfectas garantías. Un combo perfecto para llegar al Mundial preparados para intentar sumar en el pecho la segunda estrella.

De todos modos quedarán debates abiertos, especialmente en la portería, donde no hubo relevo y Unai Simón disputó los 90 minutos. Una decisión que dará que hablar ya que no queda claro el futuro en la Roja de jugadores como Joan Garcia, que ni tan siquiera fue convocado.

Pese a ello, De la Fuente tiene el crédito que le han dado los resultados y, sobre todo, una línea de juego muy positiva que se nota en cada uno de los encuentros.