En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
España - Egipto: polémica y reacciones en directo del partido amistoso de selecciones
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido amistoso internacional entre España - Serbia
José Álvarez, en El Chiringuito: "No quiero empezar la tarde cabreado... ¿De verdad el único que repite es Lamine Yamal? ¿En serio? Los corazoncitos, Luis, pero todos. Si cambias a 10, cambias 11".
Nico Rodríguez: "Parece que Luis de la Fuente quiere enfadar a Hansi Flick haciendo esto, parece que se la tiene guardada por ese choque que tuvieron hace un año y lo hace para molestarle y para provocarle".
Más de Juanfe Sanz: "En la segunda parte, ponga a quién ponga en la portería, tendrá lío. Sea Remiro o Joan García. La medida de llevar 4 porteros, llegará un momento que dé problemas".
Juanfe Sanz, en El Chiringuito: "Llama la atención que Lamine repita. El único jugador que repite en la alineación. Eso me llama la atención y los culés igual están moscas. Habrá que ver la versión del jugador, que seguramente lo quiera jugar todo".
Dani de Marcos: "Como Lamine salga hoy con una sobrecarga, tenemos lío".
Nico Rodríguez: "Que con Raphinha lesionado, Lamine se exponga a una lesión...".
¡Bienvenidos! Aquí podrás seguir las mejores reacciones a todo lo que suceda en el partido entre España y Egipto.
- El Real Madrid tiene decidido su primer fichaje de verano
- Los entrenadores coinciden: 'Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año
- Maldini lo tiene claro: 'Es el mejor mediocampista del momento
- ¿Por qué el Barça ha paralizado la continuidad de Rashford?
- La portada con Rui Costa que arruinó el gran sueño de Cruyff: 'Por tu culpa no fiché por el Barça
- Eric García señala al jugador del Barça con más carácter y liderazgo: 'Muchas veces me cabreo con él
- Víctor Muñoz: las claves de la operación
- El Barça hace oficial el fichaje de Liv Pennock