España - Egipto: polémica y reacciones en directo del partido amistoso de selecciones

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Lamine Yamal, en el último partido de la selección / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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