España - Egipto: polémica y reacciones en directo del partido amistoso de selecciones

José Álvarez, en El Chiringuito: "No quiero empezar la tarde cabreado... ¿De verdad el único que repite es Lamine Yamal? ¿En serio? Los corazoncitos, Luis, pero todos. Si cambias a 10, cambias 11".

Nico Rodríguez: "Parece que Luis de la Fuente quiere enfadar a Hansi Flick haciendo esto, parece que se la tiene guardada por ese choque que tuvieron hace un año y lo hace para molestarle y para provocarle".