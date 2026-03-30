España - Egipto: Horario y dónde ver gratis por TV y en directo el partido de la Selección Española

La selección española absoluta vuelve a Barcelona para enfrentarse a Egipto en el que será el último amistoso de preparación antes de la lista definitiva para el Mundial que Luis de la Fuente hará pública a finales de mayo.

España jugará a partir de entonces dos nuevos amistosos, uno ante Irak en La Coruña y otro, ya cruzando el charco, en Puebla frente a Perú. Esta será la manera de ultimar detalles antes de afrontar la fase de grupos en el que la Roja se cruza con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

La selección se medirá a otro equipo mundialista como es Egipto y que llega de derrotar a Arabia Saudí en Yedda por un contundente 0-4. Pese a la baja por lesión de Salah, el cuadro norteafricano cuenta con un potencial de futbolistas muy interesantes y que significarán una dura prueba de fuego para el combinado español.

Ferran y Olmo decidieron

España ha jugado en 20 ocasiones en Barcelona y ganó el último compromiso hace tres años por 2-1 ante Albania gracias a los goles de Ferran Torres y de Dani Olmo. El RCDE Stadium de Cornellà se volcará por completo en un partido que ha levantado mucha expectación.

Luis de la Fuente podría optar por las rotaciones en un partido en el que se permiten hasta ocho cambios durante el encuentro. Pese a todo, se espera que figuras del nivel de Lamine Yamal o Pedri tengan sus minutos para deleitar al público barcelonés. También se puede producir el debut de Joan Garcia, aunque se espera que David Raya sea el portero titular.

¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro se disputa a las 21.00 h. en un RCDE Stadium que estará lleno hasta la bandera. Se espera que Barcelona sea de nuevo una gran fiesta para recibir a la selección.

¿Dónde se puede ver el partido?

El encuentro puede verse por televisión en abierto a través de La1 de Televisión Española. Del mismo modo, pueden seguirse las imágenes por el portal RTVE Play de la cadena pública. Igualmente, en SPORT haremos un seguimiento al detalle del encuentro a través de nuestra página web gracias a la que podrá tener información del partido en directo con cada una de las jugadas y de los goles.