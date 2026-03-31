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España - Egipto, en directo: alineaciones, resumen y goles del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026
Sigue en directo hoy en SPORT el partido que se disputa en Cornellà entre la selección española y la egipcia
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre la selección española y Egipto, en el último encuentro amistoso preparatorio de la 'roja' antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Algunas imágenes de nuestro fotógrafo Valentí Enrich de los futbolistas de la selección española sobre el césped del RCDE Stadium:
Y así luce el vestuario de la 'roja' para el partido amistoso que les enfrentará a Egipto en menos de una hora:
La selección española ya se encuentra en las instalaciones del RCDE Stadium
El once de Egipto
También tenemos la alineación de Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fattouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Lasheen y Marmoush.
Otra de las novedades será la de David Raya bajo palos, después de que Unai Simón fuese el escogido en el encuentro frente a Serbia. Por lo tanto, Joan Garcia y Álex Remiro deberán seguir esperando a su oportunidad, que podría llegar en el segundo tiempo. También será el debut de Barrene con la selección española absoluta.
Luis de la Fuente realiza diez cambios en la alineación respecto al último partido contra Serbia y tan solo ha repetido una en la titularidad: Lamine Yamal. El '10' del Barça volverá a liderar el ataque de la selección española y lo hará acompañado de otros dos compañeros del Barça: Dani Olmo y Ferran Torres.
La alineación de la selección española
Ya tenemos el once de la 'roja': David Raya; Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Carlos Soler, Fornals, Dani Olmo; Lamine Yamal, Barrene y Ferran.
El partido se disputará en Cornellà, en el RCDE Stadium, a partir de las 21:00 horas. Se trata del segundo y último partido amistoso que el combinado que dirige Luis de la Fuente disputará en esta última ventana de partidos internacionales antes del Mundial 2026.
Buenas tardes a todas y todos. Arrancamos desde ya con el minuto a minuto del partido amistoso entre la selección española y Egipto.
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