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España - Egipto, en directo: alineaciones, resumen y goles del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026

Sigue en directo hoy en SPORT el partido que se disputa en Cornellà entre la selección española y la egipcia

España, en el RCDE Stadium

España, en el RCDE Stadium / Sport.es

Adrià Fernández

Adrià Fernández

Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre la selección española y Egipto, en el último encuentro amistoso preparatorio de la 'roja' antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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