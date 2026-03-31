España - Egipto hoy: alineaciones probables del partido de la Selección Española en el RCDE Stadium

España se prepara para antes de la gran cita marcada en rojo en el calendario: el Mundial que arrancará en junio. Antes, y con la Finalissima cancelada, la selección habrá disputado dos amistosos ante Serbia (3-0) y Egipto, este 31 de marzo. Ambos duelos son y serán claves para que la vigente campeona de la Eurocopa mida sensaciones y Luis de la Fuente termine de perfilar la lista definitiva, una que, a día de hoy, dista bastante de aquella que salió vencedora de Alemania en 2024.

De la Fuente, en la rueda de prensa previa al España-Egipto en Cornellà / Alberto Estevez / EFE

Serbia no fue rival para los españoles, que ganaron en un partido en el que demostraron ser muy superiores, con un fútbol veloz y atractivo en el que, en la primera mitad, sobre todo brilló Oyarzábal. El de la Real Sociedad logró un doblete que dejó el partido visto para sentencia y, en la segunda, Víctor Muñoz, según dicen pretendido por el Barça, hizo el tercero tras una gran asistencia de tacón de Ferran Torres.

España, en cambio, llega tras haber certificado su clasificación al Mundial el pasado noviembre en un grupo donde no hubo color. La 'Roja' y Turquía pasaron por encima de Georgia y Bulgaria, y aunque los turcos mantuvieron el pulso hasta el final, España lideró con un solo empate, precisamente ante ellos en la última jornada, y un balance de 21 goles a favor y solo 2 en contra, ambos encajados en ese 2-2 final. La sólida fase de clasificación invita al optimismo de una de las candidatas más potentes del mundo, en plena transición marcada por una generación joven, ilusionante y con mucho futuro.

Alejandro Remiro, Ferran Torres and Joan Garcia during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Serbia at Ciudad del Futbol on March 24, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. AFP7 24/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la lista actual hay bajas de peso como Eric García, Carvajal, Le Normand, Fabián, Mikel Merino, Nico Williams, Samu, Marc Pubill o Pablo Barrios. A cambio, aparecen caras nuevas como las de Joan Garcia, Cristhian Mosquera, Carlos Soler, Barrenetxea y Víctor Muñoz. España sigue produciendo talento a raudales y De la Fuente se enfrenta al 'bendito problema' de armar un once en el que espera dar minutos a la mayoría de sus 27 convocados.

El portero de la selección española de fútbol Joan García, en la grada durante el encuentro amistoso que los combinados nacionales de España y Serbia disputan este viernes en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

Aunque el técnico riojano ha llamado a cuatro porteros, Unai Simón sigue siendo el titular indiscutible bajo palos, como demostró ante Serbia. Sin embargo, en el segundo amistoso podría ser buen momento para probar alternativas, como también en el resto de líneas. Habrá que ver.

En defensa, más allá del portero, que siguiendo la lógica de De la Fuente, podría ser Raya, también habría Porro. Acompañado de Cubarsí, Huijsen y Grimaldo. Una línea, en todo caso, muy seria para la selección española. En el centro del campo, y tras haber entendido que era un amistoso y que tampoco hay que jugarse la temporada ni el Mundial, Pedri volvería a salir de inicio. Junto a Carlos Soler y Dani Olmo. Hay que mover el banquillo y el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo entiende, como se comprobó ante Serbia, donde movió al equipo con una sabiduría propia de los grandes.

Lamine Yamal y Marcos Llorente durante un entrenamiento / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En Egipto las cosas parecen claras y el once que alineará Hossam Hassam será el siguiente: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Hamdy Fathy, Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour; Islam Issa, Ahmed Zizo, Mahmoud Trezeguet; Omar Marmoush. Todo ello por confirmar, obviamente. En definitiva...

Alineaciones probables España - Egipto

España: Raya; Porro, Cubarsi, Huijsen, Grimaldo; Pedri, Soler, Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Yeremi Pino.

Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Hamdy Fathy, Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour; Islam Issa, Ahmed Zizo, Mahmoud Trezeguet; y Omar Marmoush.