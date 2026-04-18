España se desquita con una manita a Ucrania

España necesitaba primero ganar, y después golear, a Ucrania para sacarse el mal sabor de boca de la derrota en Inglaterra y cosechar la mayor diferencia de goles posible teniendo en cuenta el decisivo partido que espera en el mes de junio en Mallorca contra las inglesas. Las de Sonia Bermúdez hicieron los deberes, pese a que les costó más de lo esperado. Tras marcar muy pronto el primero la Roja, las ucranianas se defendieron con orden y hubo que esperar a la segunda mitad para que el calor de Córdoba hiciera mella en las rivales y a que la selección española se desatara con un fútbol rápido y combinativo.

Clara Serrajordi ocupó en el centro del campo la posición de la lesionada Patri Guijarro en una selección de España que salió con fuerza y con ganas de hacer daño por las bandas. Sobre todo lo consiguió Lucía Corrales por la izquierda y a la primera que tuvo, conectó con Edna Imade para el cabezazo a la red de la futbolista del Bayern de Múnich.

Pese a conseguir lo más difícil y a seguir insistiendo, la Roja tuvo dificultades para encontrar espacios ante una Ucrania que no necesitó poner el autobús para ordenarse atrás y conseguir que los minutos fueran pasando sin que se llegaran a contabilizar grandes ocasiones de España, más allá de muchos saques de esquina que no hicieron daño. Antes del descanso, la capitana Alexia Putellas estuvo muy cerca del segundo tras intentar una rabona imposible y disparar con fuerza.

Pero Ucrania, que apenas se había estirado, conectó una buena transición ya en el 45' y puso el miedo en el cuerpo. El disparo de Ovdiychuk se estrelló en el poste y rebota en Adriana Nanclares. Por suerte, salió a córner.

España se desata

Un serio aviso que hizo salir a las de Sonia Bermúdez en el arranque de la segunda mitad. Como si de un déjà vu se tratara, solo iniciar llegó el segundo en una acción prácticamente idéntica a la del primero. Centro de Lucía y cabezazo de Edna, esta vez llegando desde atrás.

También de cabeza marcó el tercero, antes de que Alexia la enviara al palo en un centro-chut desde la izquierda y de que Salma Paralluelo también la enviara a la madera en un zurdazo a media altura. El 3-0 lo firmó María Méndez después de centrar a la perfección Vicky López.

Con Ucrania desgastada por la calor a la que no están acostumbradas y el esfuerzo de defender, España no dejó de pisar el acelerador en busca de la mayor renta posible. A pase de Fiamma, Eva Navarro se sacó un gran zurdazo desde la frontal para hacer subir el cuarto al marcador con la ayuda de una defensa ucraniana, a quien golpeó el balón en la espalda. La cuenta la cerró Vicky López en el minuto 76, tras una serie de rechaces y un recorte espectacular para llevar a la portera y una compañera al suelo y definir a puerta vacía.

Edna y Fiamma tuvieron las últimas ocasiones de una Roja que fue de menos a más y que ya se prepara para la 'final' del 5 de junio ante Inglaterra en Son Moix. El pase directo al Mundial de Brasil estará en juego.

LA FICHA TÉCNICA

España: Adriana Nanclares; Eva Navarro, María Méndez, Mapi León (Laia Codina, 66'), Lucía Corrales (Aiara Agirrezabala, 77'); Clara Serrajordi, Mariona Caldentey (Vicky López, 46'), Alexia Putellas (Fiamma Benitez, 66'); Salma Paralluelo, Claudia Pina (Ona Batlle, 46') y Edna Imade.

Ucrania: Keliushyk; Petryk (Kotiash, 66'), Olkhova, Savka, Basanska (Korsun 46'); Zaborovets, Semkiv; Podolska (Kravchuk, 46'), Kunina (Kalinina, 66'), Ovdiychuk; y Boychuk (Molodiuk, 66').

Goles: 1-0, M.2 Edna; 2-0 M.47 Edna; 3-0 M.61 María Méndez; 4-0 M.71 Eva Navarro; 5-0 M.76 Vicky López.

Árbitra: Fabienne Michel (Alemania). TA: Savka (26').

Incidencias: Partido disputado en el Nuevo Arcángel de Córdoba.