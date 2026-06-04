España no despega ante Irak en un amistoso demasiado amistoso

España cuenta con un factor decisivo para ser una de las grandes candidatas a ganar el Mundial: parece más un equipo que una selección. Sabe a lo que juega, incluso cuando el once está lleno de suplentes y solo es capaz de empatar (1-1) en una actuación gris ante Irak.

España - Irak AMISTOSO ESP 1 1 IRQ Alineaciones ESPAÑA Joan García (Leo Román, min.73); Pedro Porro (Javi Rodríguez, min.73), Laporte (Eric García, min.46), Jon Martín (Pubill, min.59), Grimaldo (Yeremy Pino, min.46); Marc Bernal (Turrientes, min.59), Gavi (Javi Guerra, min59.), Olmo (Jesús Rodríguez, min.46); Ferrán (Sergio Gómez, min.46), Álex Baena (Mikel Merino, min.68) y Borja Iglesias (Gonzalo, min.46) IRAK Basil (Hassan,min.46); Ali, Tahseen (Younis, min.62), Hashem (Sulaka, min.62), Doski (Yahya, min.61) (Saadon, min.72), Al Ammari (Yakob, min.62), Ismaeel (Iqbal, min.62), Farji (Qasem, min.61), Bayesh (Amyn, min.73), Jassim, Al Hamadi (Hussein, min.46).

Puede dar fe Riazor, que vio a una España reconocible, pero lejos de su mejor versión. Sin el desequilibrio que mostró en la última Eurocopa y con mucho protagonismo de futbolistas de apoyo que no estarán entre los 26 de la lista.

Bernal juega, Ferran marca

De la Fuente ya avisó en la previa que Bernal "tiene un futuro esplendoroso" y el azulgrana mostró algunas de sus virtudes en su debut oficial con la absoluta. Algunas familiares porque parecen herencia directa de Busquets.

Sobre todo esa mirada minimalista del juego, donde menos es más. Marc fue el ancla de la selección: el principal apoyo en la salida de balón para los centrales, pero también el mediocampista más puntual en la recuperación. Le acompañó Gavi, que ocupó la segunda altura del mediocampo -y con su nervio- fue un contraste necesario a la pausa de Bernal.

De la Fuente alineó un centro del campo íntegramente azulgrana, con Dani Olmo actuando como mediapunta. La presencia del Barça en el once la completaron Joan García bajo palos y Ferran Torres como extremo derecho.

El de Foios fue el futbolista más destacado en los primeros 45 minutos. Históricamente, la selección le ha sentado bien a Ferran, incluso en momentos de crisis en su club. No es el caso: tras una temporada convincente con el Barça, llega al Mundial en un gran momento. Ante Irak, ya dejó claro en los primeros minutos que estaba con la flecha para arriba. Y con él, sus primeras acciones acostumbran a dar muchas pistas sobre cómo será su partida.

Bernal no terminó el encuentro pero dejo buenas sensaciones / Cabalar / EFE

En una de sus primeras acciones encontró a Baena, que se inventó un balón envenenado que sacó el meta Ahmed Basil con una acción de grandes reflejos. Fue un aviso de lo que estaba por venir: Ferran supo sacar provecho de dos movimientos sutiles de Borja Iglesias.

El Panda dejó pasar primero el balón entre las piernas para que llegara a Ferran, y a continuación, tiro un desmarque a la derecha para llevarse uno de los defensas. Lo aprovechó el azulgrana para marcar con un disparo raso cruzado.

El gol ponía el amistoso a pedir de boca para la selección. Pero el 1-0 no afectó el ánimo de Irak, que en cada acción mostraba la intensidad de los partidos donde hay algo en juego. Le faltaba desequilibrio para poder amenazar a España, pero logró empatar con una acción insospechada.

Desde el vértice del área tras haber superado a la defensa española, Doski buscó un centro al segundo palo pero el balón se envenenó tanto que sorprendió a Joan Garcia. El meta tocó el balón pero no fue suficiente. La acción seguirá agitando el debate de la portería.

El tanto sorprendió a todo el mundo, pero España estuvo a punto de irse al descanso con el resultado a favor: Ferran envió un balón al palo, en otro disparo marca de la casa.

Cambios y más cambios

El empate en el descanso no hizo que cambiara la hoja de ruta de Luis de la Fuente. Cinco cambios para empezar: Eric García, Sergio Gómez, Jesús Rodríguez, Yeremy Pino y Gonzalo entraron por Laporte, Grimaldo, Dani Olmo, Ferran Torres y Borja Iglesias. El seleccionador dio entrada a tres jugadores más de los llamados de apoyo, un gesto para premiar estos días de trabajo junto a los que participarán en el Mundial.

La puesta en escena de la segunda mitad no cambió: el balón y las intenciones fueron las mismas, pero a España le faltó contundencia. Y eso que Jesús Rodríguez entró muy bien al partido con un disparo cruzado que se marchó rozando el palo. También Baena rozó el gol con un lanzamiento desde el borde del área tras una gran jugada de Gavi y Gonzalo.

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El ariete del Madrid fue de más a menos y Gavi no tardó en ser sustituido al igual que Bernal. El enésimo carrusel de cambios terminó de desactivar un partido perezoso. Un gol anulado por fuera de juego de Yeremy Pino amagó con animar un partido que empezó siendo competitivo y terminó siendo un amistoso muy amistoso.