España derrota a Brasil... y ahora espera para saber si estará en octavos

España estaba contra las cuerdas y reaccionó en el Mundial Sub-20 en la última jornada de la fase de grupos. Obtuvo un triunfo de mérito contra Brasil (1-0), con un tanto de Iker Bravo, en un clásico mundial convertido en un duelo entre desesperados. La presión era máxima, pero, en esta ocasión, la Rojita sí que supo lidiar con ella.

Con esta victoria, la primera del torneo, los de Paco Gallardo evitaron el bochorno de la eliminación directa, algo que sí le ocurrió a la Canarinha, que se va melancólicamente de Chile sin haber ganado ninguno de sus compromisos.

Los españoles terminaron terceros del Grupo C, por detrás de Marruecos, que ya estaba clasificada y con la primera posición garantizada, y de México, que se impuso a los magrebíes por 1-0 con un tanto de penalti del fenómeno Gilberto Mora.

Para saber si alcanza los octavos de final, como uno de los cuatro mejores terceros, la Rojita tendrá que esperar hasta este domingo, cuando se resuelvan los grupos D, E y F.

Mucho sufrimiento al principio

España sobrevivió al vendaval inicial de los brasileños, que salieron apabullando y estamparon un balón al palo, en un espectacular remate de Joao Cruz tras un buen centro largo del extremo Wesley.

En los minutos iniciales, los canarinhos, que llegaron a monopolizar la posesión en un 75%, crearon una segunda oportunidad muy clara a través de Luighi (Palmeiras), un ‘9’ muy dinámico, que atajó Fran González.

Iker Bravo con el central brasileño Bruno Alves / ESTEBAN GARAY

Los de Paco Gallardo no se descompusieron. Apretaron los dientes y tuvieron el mérito de darle un vuelco táctico al encuentro. El bético Pablo García casi marca en un remate envenenado y con mucho efecto que pasó muy cerca del poste. Y, en la secuencia, Iker Bravo tuvo dos ocasiones muy claras, en un libre directo que paró el guardameta brasileño, y en un derechazo en el palo corto.

El partido era un toma y daca, nervioso, de transiciones rápidas y sin un dueño definido,. Un espectáculo vistoso para el espectador, pero muy peligroso para los contendientes, que decidieron que se lo jugarían todo apostando en el vértigo.

Un gol psicólogico

España logró materializar su mejora y asestó el primer golpe nada más empezar el segundo tiempo, en una gran jugada colectiva en la que Pablo García asistió a Iker Bravo, que le ganó la posición al central Bruno Alves y definió con acierto.

La Rojita no tuvo tiempo para saborear su ventaja, porque los brasileños se lanzaron al ataque. La entrada de Rhuan Gabriel revolucionó al equipo, que pasó a jugar con tres defensas y aumentó la presencia en la medular. El centrocampista formado en la base del Cruzeiro dispuso de dos clarísimas ocasiones de gol (min 55 y 60), que desbarató un inspiradísimo Fran González.

El guardameta merengue acabó siendo el héroe del triunfo, al mantener a flote a la selección con intervenciones de mucho mérito. Y, en la única acción en la que no estuvo acertado, el poste acudió a su rescate.

Brasil se fue consumiendo por su falta de puntería, y España, muy sólida mentalmente, terminó llevándose un partido que podría meterla de lleno en la lucha por el título.