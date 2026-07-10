España, a derribar el muro de Courtois

La selección española afronta los cuartos de final del Mundial del 2026 con una trayectoria de menos a más. El equipo se ha consolidado sin encajar ningún gol, pero enfrente se encontrará a una Bélgica que tiene a su gran figura bajo los palos como es Thibaut Courtois.

El conjunto belga se econmienda a Courtois para poder resistir al empuje Español con un tridente consolidado formado por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Tres jugadores que deben ayudar a dar la profundidad que necesita el equipo para llegar a las semifinales de la próxima semana en Dallas.

España está marcando un recorrido parecido al del 2010 y ello invita al optimismo. Los últimos campeones del mundo solo encajaron dos goles durante todo el campeonato y fueron en la primera fase. La actual selección todavía no ha recibido ninguno mostrando una gran solidez con un colosal Pau Cubarsí en el eje de la zaga.

Un once de memoria

Otra de las claves se encuentra en el pivote defensivo con un Rodri, que ha ido cogiendo la forma poco a poco y que ante Portugal ya recordó aquel futbolista que ganó el Balón de Oro en el 2024. A su lado, el talento de Pedri pone la imaginación y el tempo al partido, acompañado de un Dani Olmo con el que se entiende de maravillas.

Rodri es el capitán de la selección española / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

De la Fuente ha dado con la tecla y no parece que vaya a tocar su alineación. Tiene grandes alternativas para entrar en el transcurso del partido, como se pudo comprobar ante los lusos. En ataque, Ferran Torres fue un torbellino y se inventó un pase perfecto para que Mikel Merino anotara el único tanto del encuentro.

Fabián es otro jugador que ha adquirido su mejor forma y su músculo, sumado a su calidad, pueden dar mucho a la selección española. Por no hablar, claro, del propio Mikel Merino. Una fórmula moderna del Plan B que tenía De la Fuente con Joselu y que ahora ha encontrado de forma inesperada a un 'killer' moldeado por Mikel Arteta.

Extremos preparados

España, por tanto, tiene argumentos de sobras para vencer a Bélgica. Los 26 jugadores de la plantilla están disponibles, incluido Nico Williams. También han superado sus molestias Yéremy Pino y Víctor Muñoz, por lo que las balas en los extremos están en la recámara.

Yéremy Pino y Nico Williams están preparados para volver a los terrenos de juego / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, Bélgica arrancó el Mundial con algunas dudas, pero cogió impulso a raíz de su increíble remontada ante Senegal para acabar ganando por 3-2.

De Bruyne y Doku

No tiene en las mejores condiciones a algunos de sus jugadores clave como De Bruyne o Doku, aunque Rudi Garcia, al igual que ocurre con De la Fuente, supo acertar con los relevos en el partido ante Estados Unidos a la que goleó por 1-4. Lukaku es otro de los grandes nombres que se tiene que conformar con entrar desde el banquillo.

Por su parte, el centrocampista Amadou Onana, del Aston Villa, se perderá lo que resta del Mundial por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Una baja notable por el músculo que aportaba a la medular.

De Bruyne no está en su mejor condición física / STEPHEN BRASHEAR / EFE

Pese a los rumores de que el interior de la caseta no se respira el mejor de los ambientes, Bélgica ya se encuentra en los cuartos de final y con ganas de rememorar al equipo de Roberto Martínez que quedó tercero en el Mundial de Rusia de 2018. Una generación de oro liderada por Hazard que hizo soñar de nuevo al país como hacía tiempo que no ocurría.

En esta ocasión, las expectativas no eran muy elevadas, pero se encuentran con Rudi Garcia a un paso de volver a hacer historia. Al igual que España, que no quiere desaprovechar esta ocasión de plantarse de nuevo en unas semifinales de la Copa del Mundo.

Alineaciones

España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena

Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Tielemans, Raskin, Lukebakio, Vanaken, Trossard y De Ketelaere

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Estadio: Los Ángeles Stadium.

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