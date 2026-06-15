España, ante su debut más exótico en el Mundial

España tendrá un debut fuera de lo común en el Mundial del 2026. El equipo de Luis de la Fuente se mide a la exótica Cabo Verde, una selección que representa a un archipiélago de apenas 500.000 habitantes y con la mitad de su plantilla nacida en el exterior de la que fuera colonia portuguesa.

Previa del España - Cabo Verde del Mundial 2026 / SPORT

La Roja, sin embargo, no se confiará por las circunstancias y tiene muy en cuenta a un rival que logró el billete como primera de grupo en un grupo en que se encontraba Camerún y que llegó a cuartos de final en la Copa de África del 2024. Un conjunto, evidentemente, sin grandes nombres y el más conocido podía ser el de Bebé, ex del Rayo Vallecano y actualmente en el Ibiza de Primera Federación, que se quedó fuera de la lista.

Logan Costa, del Villarreal, es el jugador más conocido de Cabo Verde / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Su futbolista de calidad más contrastada es el central Logan Costa, que se ha recuperado a tiempo de la grave lesión que sufrió con el Villarreal en una rodilla. Apenas ha disputado media hora en dos partidos de Liga, un rato en el primer amistoso de Cabo Verde ante Serbia y el choque completo en el segundo frente a Bermudas. Será titular contra España.

Pedro Leitao Brito, Bubista, su entrenador, tendrá disponibles a otros futbolistas de nivel como Sidny Cabral (Benfica, traspasado recientemente al Trabzonspor), que se disputará con Diney un hueco en el once, Wagner Pina (Trabzonspor), Jamiro Monteiro (Zwolle), el veterano portero Vozinha (Chaves) y el atacante Dailon Livramento (Casa Pia).

Plan de partido

Un equipo a tener en cuenta y respetar, como ha hecho el staff de Luis de la Fuente, estudiándolo de forma profunda. Saben que el equipo africano se va a replegar y buscará sorprender en transiciones rápidas, además del balón parado.

La fórmula para combatir a este tipo de rivales será la misma de siempre, una presión alta, una posesión efectiva del balón y jugársela en el mano a mano con los futbolistas de calidad suprema que tiene la Roja.

Pedri tiene muy buena conexión con Dani Olmo / Alberto Boal / EFE

Pedri y Fabián tendrán mucho que decir, pero no solo ellos. España debe carburar en todas las líneas. La defensa debe ayudar con las vigilancias y dando profundidad al juego con los laterales y los cambios de orientación o filtrados de los centrales. Marcos Llorente y Cucurella tendrán que aportar amplitud al juego, mientras que Cubarsí y Laporte deben estar finos en el inicio de la construcción junto a Rodri.

Olmo lo pone difícil

La gran duda llega en ataque con Lamine Yamal y Nico Williams aún sin estar en condiciones de saltar en el once titular. Ferran Torres y Mikel Oyarzabal tienen una plaza fija, mientras que la gran duda está en la banda izquierda entre Dani Olmo o Álex Baena. El seleccionador llegó con la idea de situar al rojiblanco por la izquierda, pero el buen estado de forma del egarense puede que le haga replantearse sus planes.

Olmo puede actuar a pierna cambiada perfectamente, dando más sensación de peligro de la que puede ofrecer el futbolista colchonero. Además, su buen entendimiento con Pedri y el resto de 'peloteros' del centro del campo puede facilitar una buena conexión ofensiva.

El debate en la portería está cerrado a favor de Unai Simón / Alberto Boal / EFE

Donde no hay ningún tipo de debate es en la portería bajo la que se situará Unai Simón, el portero titular de España por delante de David Raya y de Joan Garcia.

La selección afronta este Mundial con 48 selecciones con la mentalidad de que la primera victoria es básica para asegurarse el pase a los 1/16 de final ni que sea como una de las mejores terceras antes de afrontar envites de mayor nivel como pueden ser contra el de una ascendente Arabia Saudí y, sobre todo, Uruguay.

Posibles alineaciones

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Ferran Torres, Oyarzabal y Dani Olmo

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Roberto Lopes, Logan Costa, Sidny Cabral; Lenini, Duarte; Ryan Mendes, Montero, Jovane Cabral; y Livramento.

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Hora: 18.00 h. (La1 y DAZN)

Estadio: Atlanta Stadium