España - Croacia: horario y dónde ver las semifinales del Europeo sub-19 masculino 2026 gratis por TV y en directo

España se cita con Croacia este miércoles 8 de julio en el Central Park de Denbigh, Gales, para enfrentarse en las semifinales del Europeo sub-19 masculino 2026. 'La Rojita', máxima ganadora histórica de la competición continental, afronta su siguiente compromiso con la motivación de poder situarse a un solo paso de recuperar el trono perdido el año anterior.

La selección dirigida por Paco Gallardo inicia su camino en las rondas eliminatorias con la moral por las nubes tras ofrecer un excelente rendimiento en la fase de grupos. Las goleadas ante Gales (7-0), Dinamarca (0-3) y Alemania (4-0) permitieron a la selección española asegurarse el billete a 'semis' como primera clasificada y asegurarse un primer cruce favorable de cara al objetivo de conquistar el décimo europeo. Su rival será Croacia, segunda clasificada del otro grupo a pesar de su poco convincente desempeño, con un empate y una derrota en los tres primeros partidos.

En caso de lograr la victoria y acceder a la gran final, España tendrá que esperar unas horas para conocer a su rival en el partido por el título. Este saldrá del cruce entre Ucrania y Alemania del mismo miércoles a las 20:00 horas (CEST).

¿A qué hora juega España contra Croacia en el Europeo sub-19 masculino?

El partido entre España y Croacia, correspondiente a las semifinales del Europeo sub-19 masculino, se disputará este miércoles 8 de julio a las 17:30 horas (CEST).

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¿Dónde ver el España - Croacia gratis por TV y online?

En España, el partido de semifinales del Europeo sub-19 masculino entre la selección española y Croacia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.