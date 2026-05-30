España - Croacia: horario y dónde ver el Europeo sub-17 masculino 2026 gratis por TV y en directo

España se cita con Croacia este domingo 31 de mayo en el Rakvere Linnastaadion de Estonia para disputar el último de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino 2026. 'La Rojita', máxima ganadora histórica de la competición continental, se prepara para superar su último obstáculo hacia la fase final, aunque su presencia entre las cuatro mejores selecciones del torneo parece más que encarrilada.

El arrollador debut ante Estonia (1-4) y la importante victoria por la mínima frente a Bélgica (0-1), la otra gran candidata a encabezar el grupo A, dejan el liderato de España más que encarrilado. En caso de mantener esta posición de privilegio, 'La Rojita' se enfrentaría a la segunda clasificada del grupo B, plaza actualmente ocupada por Italia.

El próximo rival de la selección española en la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino será Croacia, que aspira a conseguir uno de los dos billetes en juego hacia la fase final. En caso de imponerse ante España, el combinado ajedrezado elevaría su renta hasta los 6 puntos y podría generar un triple empate (si Bélgica vence a Estonia) en el que los resultados de los enfrentamientos directos dictarían sentencia.

¿A qué hora juega España contra Croacia en el Europeo sub-17 femenino?

El partido entre España y Croacia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino, se disputará este domingo 31 de mayo a las 13:30 horas (CEST).

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¿Dónde ver el España - Croacia gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino entre España y Croacia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.