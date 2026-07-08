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EUROPEO SUB-19

España - Croacia, en directo: semifinal del Europeo Sub-19, en vivo

Sigue en directo la primera semifinal entre España y Croacia del Europeo sub-19 en Gales

España se enfrenta a Croacia este jueves 8 de julio en semifinales del Europeo sub-19 2026

España se enfrenta a Croacia este jueves 8 de julio en semifinales del Europeo sub-19 2026 / @SEFutbol

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España - Croacia, en directo: semifinal del Europeo Sub-19, en vivo

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