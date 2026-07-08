En directo
EUROPEO SUB-19
España - Croacia, en directo: semifinal del Europeo Sub-19, en vivo
Sigue en directo la primera semifinal entre España y Croacia del Europeo sub-19 en Gales
Min.35 (1-0)
Jugada muy larga de ataque de España que acaba con un centro de Fortea que acaba en el lateral de la red
Min.33 (1-0)
Como se entienden Xavi Espart y Quim Junyent. Dos jugones de La Masia mágicos.
Min.33 (1-0)
Sin crear grandes ocasiones, España domina a placer el partido sin sufrir atrás.
Min.27 (1-0)
Pausa de hidratación. Es la primera vez en el torneo que hay este descanso pero es que el calor también ha llegado a Gales con 32 grados de temperatura.
Min.26 (1-0)
Gran conduucción con potencia y velocidad de Xavi Espart que está siendo el mejor jugador de la selección española
Min.24 (1-0)
Amarilla para Lovro Cheldi que está en todas. Falta y agarrón del jugador del Barça al madridista Thiago Pitarch
Min.23 (1-0)
Ataque de Croacia por la banda derecha con un Lovro Chelfi que centra pero nadie logra rematar el envío del mediapunta blaugrana.
Min.21 (1-0)
Morante sirve otro cóner y la peina con mucha intención y peligro Mario.
Min.19 (1-0)
Córner para España. Lo ejecuta el madridista Dani Yáñez pero Jorge Salinas no logra rematar.
Min.19 (1-0)
Mandic está frenando con dureza a Dani Yáñez, una de las grandes amenazas de la sub-19 de España.
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