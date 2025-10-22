España - Corea del Sur: horario y dónde ver la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino 2025 hoy gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Corea del Sur hoy miércoles 22 de octubre en la Mohammed VI Football Academy de Marruecos para disputar el segundo partido de la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino 2025. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

Después de un estreno más que prometedor contra Colombia (4-0), la selección española da su siguiente paso en la fase de grupos con el objetivo de dejar sellado su billete hacia la fase final. 'La Rojita' llegaba a Marruecos con la intención de quitarse la espinita tras la amarga derrota ante Corea del Norte en la final de la edición anterior, y la exhibición ante las cafeteras demuestra que es firme candidata a conseguirlo.

Menos espléndido fue el debut de Corea del Sur, que consiguió rescatar el empate ante Costa de Marfil gracias al penalti materializado por Jang Ye-Yun en el tramo final de partido (1-1). Este tanto podría terminar valiendo oro, pues el formato de la competición intercontinental respecto a las mejores terceras clasificadas propicia que cada punto sumado y cada gol celebrado sean vitales.

Una vez disputado el partido ante las surcoreanas, España cerrará su participación en la fase de grupos midiendo sus fuerzas contra Costa de Marfil. Las elefantas, que actualmente cuentan con un punto en su casillero, deberán enfrentarse ante Colombia antes de afrontar el duelo final.

¿A qué hora juega España hoy contra Corea del Sur en el Mundal sub-17 femenino?

El partido entre España y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino, se disputará hoy miércoles 22 de octubre a las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Corea del Sur hoy gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino entre España y Corea del Sur se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.