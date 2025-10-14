España, a continuar con el paseo hacia el Mundial

España se mide a Bulgaria en un partido en el que no solo conviene la victoria, sino hacerlo por un amplio margen de goles para asegurar aún más un excelente gol average general. Actualmente, España tiene un +11, por un 0 de Turquía y Georgia.

La Roja con 9 puntos lidera el grupo, por los 6 de Turquía y los 3 de Georgia, ambos equipos se miden esta jornada entre ellos en tierras otomanas, por lo que puede decantarse aún más la clasificación española en caso de victoria.

Bulgaria, por su parte, suma sus tres partidos por derrotas con un terrible -11 de gol average general. Los búlgaros se han convertido de lejos en el rival más débil del grupo.

Rotación corta

Luis de la Fuente, el seleccionador, apunta a hacer pocos cambios respecto al que ganó a Georgia. Las rotaciones no parecen necesarias y quizá solo se vea en el lateral izquierdo si entra Grimaldo, de un perfil más ofensivo, que Cucurella.

En el resto del once no parece que puedan haber muchas novedades con un centro del campo muy sólido en el que el riojano ha dado con la tecla con Zubimendi, Merino y Pedri. Los tres han sido la base en los que se está basando está clasificación para el Mundial 2026.

Arriba tampoco parece que haya mucho debate con un Oyarzabal asentado como delantero centro, si bien De la Fuente está obligado a introducir una novedad debido a la lesión de última de Ferran Torres.

Baena puede ser el jugador que entre de inicio, tirado a la banda izquierda para jugar a pierna cambiada, mientras que Yéremi Pino puede situarse en la derecha. Las otras alternativas son extremos natos, como De Frutos o Jesús Rodríguez, o bien situar a Oyarzabal en un costado para que entren por el medio Samu o el ‘Panda’ Borja Iglesias.

De la Fuente tiene el puzle muy bien montado y parece difícil que se invente uno de nuevo. Además, ya rotó durante el partido a jugadores importantes con el marcador favorable ante Georgia, como Pedri, por lo que no se espera una revolución.

Esta vez tampoco tendrá que hacer ningún descarte, como pasó en Elche con Laporte, ya que la convocatoria ha quedado con los 23 jugadores que pueden ser inscritos en un encuentro oficial.

España se ejercitó este lunes por la mañana en Las Rozas para desplazarse posteriormente por carretera hacia Valladolid a última hora de la tarde. Un viaje cómodo a una ciudad a la que España viajó hace dos años para cerrar la clasificación para la Eurocopa del 2024. Tristemente fue el estadio donde Gavi se lesionó de gravedad.

Una victoria daría mucha tranquilidad para afrontar la ventana de noviembre con el desplazamiento a Tiblisi para medirse a Georgia y recibir en Sevilla a Turquía. Haciendo los deberes frente a Bulgaria sería todo más cómodo y sencillo.

Racha histórica

La selección es un grupo compacto y con un seleccionador que acumula 28 partidos oficiales sin perder, con 23 victorias y 5 empates, y que está a solo a un partido de Vicente del Bosque, que tiene el récord histórico de España con 29 encuentros invicto, truncándose en la final de la Copa Confederaciones del 2013 ante Brasil en Maracaná.

De la Fuente ha tenido que superar multitud de obstáculos desde su llegada al cargo y, por ahora, los éxitos son aplastantes. La Eurocopa del 2024 lo encumbró después de vencer en la Nations League del 2023. El técnico está renovado hasta el 2028 y con un staff de trabajo consolidado.

Los jugadores de España prepararon en Las Rozas el partido ante Bulgaria / EFE

La lesiones no son un impedimento para ver en cada partido un conjunto que quiere demostrar que por encima de las estrellas está el bloque y el colectivo. Un hambre de querer ser grandes como equipo y así llevar en volandas a España hacia la cita norteamericana del próximo verano, donde aspira a tener la consideración de favorita para levantar la segunda Copa del Mundo en 2026.

De la Fuente solo ha perdido dos partidos, uno oficial y otro amistosos. El oficial fue frente a Escocia cuando estrenaba cargo en marzo del 2023 (2-0) en la fase de clasificación para la Euro del 2024. Una derrota que no tuvo consecuencias ya que España se disparó a partir de entonces hasta encadenar estos 28 partidos sin perder que quiere prolongar hasta los 29. El flojo rival y el escenario, Vallladolid, invitan a pensar que así será.

La otra derrota fue en un amistoso ante Colombia (1-0) en el Olímpico de Londres en un duelo de escasa trascendencia. La racha puede continuar en Pucela frente a los débiles búlgaros.