España confirma un nuevo amistoso ante Irak previo al Mundial

La cuenta atrás para el Mundial ya ha empezado. Cada vez queda menos para que arranque la gran cita del mundo del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Un mes y medio que decidirá cual será el siguiente monarca mundial y con España como una de las máximas favoritas a volver a levantar la copa al cielo de Nueva Jersey.

El equipo de Luis de la Fuente debutará el próximo 15 de junio ante Cabo Verde en el Atlanta Stadium, pero antes de empezar su andadura hacia la segunda estrella intentará llegar lo más preparada posible. La Real Federación Española de Fútbol anunció este viernes un amistoso previo al inicio del Mundial contra la selección de Irak.

El encuentro se celebrará el siguiente 4 de junio en Riazor, el estadio del Deportivo de La Coruña. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, cerraron todos los detalles del encuentro durante el 76th Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver.

Irak también aprovechará para preparar su Copa del Mundo. Los asiaticos están en el grupo I con Francia, Noruega y Senegal, un grupo bastante complicado en su regreso al Mundial casi 40 años después.

Este amistoso será la segunda vez que las dos selecciones se verán las caras tras un encuentro de fase de grupos de la Copa Confederaciones de Sudáfrica en 2009. España se llevó el triunfo ese 17 de junio con un solitario gol de David Villa. Además, será la séptima vez que la selección juegue en A Coruña, la primera desde el 2022.

Hay que recordar que los españoles viajarán al continente americano tras jugar ante Irak para jugar su último amistoso de preparación ante Perú el lunes 8 de junio en Puebla (México). Tras este último encuentro ante la selección sudamericana empezará el camino a la segunda estrella.