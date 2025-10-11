España - Colombia: horario y dónde ver los cuartos de final del Mundial sub-20 hoy gratis por TV y en directo

España se da cita con Colombia hoy sábado 11 de octubre en el Estadio Fiscal de Talca para disputar los cuartos de final del Mundial sub-20. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

Después de conseguir el billete hacia la siguiente ronda como una de las cuatro mejores terceras, España terminó de confirmar su cambio de dinámica con una victoria ante Ucrania, que accedió a la fase final como primera de grupo. El solitario tanto de Pablo García, además de poner el broche a la mejor actuación coral de 'La Rojita' en lo que llevamos de torneo, valió un billete para 'colarse' entre las ocho mejores.

El próximo rival de la selección española en el Mundial sub-20 será Colombia, que viene de protagonizar una contundente victoria ante Sudáfrica (3-1). Antes, los cafeteros habían sellado su pase a la fase final como primeros de grupo con una victoria y dos empates.

En caso de acceder a la siguiente ronda, España puede comenzar a hacerse una idea de quién será su próxima rival. Los de Paco Gallardo medirían sus fuerzas ante México, contra quién empataron a 2 en la fase de grupos, o Argentina, que cuenta por victorias sus participaciones en la presente edición del certamen intercontinental.

¿A qué hora juega España hoy contra Colombia en el Mundial sub-20?

El partido entre España y Colombia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial sub-20, se disputará hoy sábado 11 de octubre a las 22:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Colombia hoy gratis por TV y online?

En España, el partido de cuartos de final del Mundial sub-20 entre España y Colombia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial sub-20 con un amplio resumen de cada jornada, poniendo el foco en el desempeño de la selección española.