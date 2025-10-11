DIRECTO
MUNDIAL SUB-20
España - Colombia, en directo: resultado y goles de los cuartos de final del Mundial sub-20, en vivo
Sigue hoy en SPORT el minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial Sub-20 entre las selecciones de España y Colombia
Xavier Zapater
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.33
Otro remate fuera de Perea. Lo volvió a intentar por el mismo extremo, se sacó un buen disparo con zurda, pero no lo pudo dirigir a portería.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.30
¡Fueraaaaa Pereaaaa! Se fue de hasta dos defensas por banda izquierda y su remate cruzado se marchó rozando el poste de la portería de Fran González. A punto ha estado de tocar la madera y dejarla tiritando. Una de las más claras del partido.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.29
¡No hay penalti para España! El colegiado no aprecia infracción en esa acción. El defensor cafetero tenía la mano abajo y en una posición natural.
Pierde una revisión Paco Gallardo.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.28
¡SE REVISA UN POSIBLE PENALTI PARA ESPAÑA! Paco Gallardo pide la revisión por unas manos de Canchimbo dentro del área.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.27
Se incorporó al ataque por el carril izquierdo Julio Díaz y saca un córner para España.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.25
Rápido Fortea para interceptar un balón en profundidad para Óscar Perea.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.23
Providencial Andrés Cuenca para despejar un pase atrás de Arias. Partido con muchas alternativas y un ritmo alto.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.22
Conducción interesante de Pitarch, que terminó resbalando cuando entraba en zona de peligro.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.20
Otra de Jan Virgili. Se fue por fuera de Carlos Sarabia y remató con la zurda al exterior de la red. El ex del Barça está siendo el más activo en este primer tramo de partido.
ESPAÑA 0-0 COLOMBIA | MIN.18
¡Fueeeeeraa Rayane! Nuevo centro al segundo palo Jan Virgili, donde remató el jugador del Atlético por encima del larguero. La jugada estaba invalidada, porque el balón se había escapado por línea de fondo, antes del centro.
- Impacto Sama Nomoko: Así lo cuida Belletti (y por qué apunta al primer equipo)
- El vaticinio de Guardiola con el debate de la defensa adelantada de Flick
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- El problema del Barça ya tiene diagnóstico
- El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça
- Alerta Barça: Dani Olmo, lesionado en el entrenamiento de España
- Así es Pau Cubarsí: Vida privada, estudios y aficiones del central del presente y el futuro del FC Barcelona
- El día que Santiago Bernabéu cruzó el Atlántico para orinar en la tumba de un viejo enemigo