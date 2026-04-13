¿Cuándo juega España en la Clasificación para el Mundial 2027? Fechas, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La selección española dejar encarrilada su presencia en la cita mundialista de Brasil 2027. 'La Roja', vigente campeona del máximo certamen intercontinental, ya está concentrada y preparada para salir a escena en los dos próximos partidos de la fase clasificatoria europea.

Apenas un mes después de su última salida a escena, la selección española volverá a la acción en una doble jornada que apunta a ser determinante de cara a las posiciones finales del grupo A3. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, posición de privilegio por la que España rivalizará con Inglaterra.

Después de registrar pleno de puntos en sus anteriores compromisos, España se prepara para el primer asalto contra Inglaterra. La ganadora del duelo se afianzará en lo más alto del grupo, mientras que un empate de momento favorece a las inglesas debido al average.

Vicky López celebra su gol ante Ucrania / RFEF

¿Cuál es la convocatoria de España para los próximos partidos?

Porteras: Adriana Nanclares, Misa Rodríguez y Cata Coll Defensas: Laia Codina, María Méndez, Ona Batlle, Olga Carmona, Jana Fernández, María León, Aiara Agirrezabala, Irene Paredes y Eva Navarro Centrocampistas: atri Guijarro, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Clara Pinedo, Clara Serrajordi y Fiamma Benítez Delanteras: Athenea del Castillo, Claudia Pina, Vicky López, Salma Paralluelo, Edna Imade, Esther y Lucía Corrales

¿A qué hora juega España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

España afronta su tercer partido en la fase clasificatoria europea el martes 14 de abril a partir de las 20:00 horas (CET) midiendo sus fuerzas ante Inglaterra, mientras que el siguiente compromiso ante Ucrania se celebrará el sábado 18 de abril a las 16:00 horas (CET).

¿Dónde ver los partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

En España, los partidos de la selección contra Inglaterra y Ucrania se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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