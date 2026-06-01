¿Cuándo juega España en la Clasificación para el Mundial 2027? Fechas, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La selección española vuelve a salir a escena en busca del billete hacia la cita mundialista de Brasil 2027. A pesar de tratarse de la vigente campeona, 'La Roja' debe ganarse su presencia en el certamen intercontinental a través de la fase clasificatoria europea, y los resultados del anterior parón de selecciones comprometen seriamente su situación.

Cerca de dos meses después de su última salida a escena, la selección española volverá a la acción en una doble jornada en la que se jugará el liderato del grupo A3. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, posición de privilegio por la que España rivaliza con Inglaterra.

Después de caer por la mínima en el primer asalto ante las 'Lionesses', España está obligada a imponerse en el próximo partido si no quiere despedirse del billete directo hacia el Mundial y tener que pasar por la penitencia del play-off. En caso de conseguir la victoria, las de Sonia Bermúnez volverían a tener en su mano el liderato, aunque tendrían que refrendarlo frente a Islandia.

Las jugadoras de la selección española celebran un gol ante Ucrania / EFE

¿Cuál es la convocatoria de España para los próximos partidos?

Porteras: Cata Coll, Misa, A. Nanclares

Cata Coll, Misa, A. Nanclares Defensas: Laia Codina, Maria Méndez, Andrea Medina, Irene Paredes, María León, Olga Carmona, Jana, Ona Batlle

Laia Codina, Maria Méndez, Andrea Medina, Irene Paredes, María León, Olga Carmona, Jana, Ona Batlle Centrocampistas: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Mariona, Fiamma, Aitana Bonmatí

Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Mariona, Fiamma, Aitana Bonmatí Delanteras: Athenea, Pina, Paralluelo, Esther, Vicky, Edna Imade, Lucía Corrales, Eva Navarro

¿A qué hora juega España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

España afronta su quinto partido en la fase clasificatoria europea el viernes 5 de junio a partir de las 21:00 horas (CEST) midiendo sus fuerzas ante Inglaterra, mientras que el siguiente compromiso ante Islandia se celebrará el martes 9 de junio también a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver los partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

En España, los partidos de la selección contra Inglaterra e Islandia se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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