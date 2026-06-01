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SELECCIÓN

¿Cuándo juega España en la Clasificación para el Mundial 2027? Fechas, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

A qué hora juega la selección española sus próximos partidos y cómo ver en abierto la Clasificación para el Mundial 2027 desde España

España se prepara para volver a salir a escena en la fase de clasificación para el Mundial 2027

España se prepara para volver a salir a escena en la fase de clasificación para el Mundial 2027 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La selección española vuelve a salir a escena en busca del billete hacia la cita mundialista de Brasil 2027. A pesar de tratarse de la vigente campeona, 'La Roja' debe ganarse su presencia en el certamen intercontinental a través de la fase clasificatoria europea, y los resultados del anterior parón de selecciones comprometen seriamente su situación.

Cerca de dos meses después de su última salida a escena, la selección española volverá a la acción en una doble jornada en la que se jugará el liderato del grupo A3. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, posición de privilegio por la que España rivaliza con Inglaterra.

Después de caer por la mínima en el primer asalto ante las 'Lionesses', España está obligada a imponerse en el próximo partido si no quiere despedirse del billete directo hacia el Mundial y tener que pasar por la penitencia del play-off. En caso de conseguir la victoria, las de Sonia Bermúnez volverían a tener en su mano el liderato, aunque tendrían que refrendarlo frente a Islandia.

CÓRDOBA,18/04/2026.- Las jugadoras de la selección española celebran el cuarto gol de su equipo durante el partido de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo 2027 entre España y Ucrania, este sábado en el estadio Nuevo Arcangel de Córdoba.EFE/ RAFA ALCAIDE

Las jugadoras de la selección española celebran un gol ante Ucrania / EFE

¿Cuál es la convocatoria de España para los próximos partidos?

  • Porteras: Cata Coll, Misa, A. Nanclares
  • Defensas: Laia Codina, Maria Méndez, Andrea Medina, Irene Paredes, María León, Olga Carmona, Jana, Ona Batlle
  • Centrocampistas: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Mariona, Fiamma, Aitana Bonmatí
  • Delanteras: Athenea, Pina, Paralluelo, Esther, Vicky, Edna Imade, Lucía Corrales, Eva Navarro

¿A qué hora juega España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

España afronta su quinto partido en la fase clasificatoria europea el viernes 5 de junio a partir de las 21:00 horas (CEST) midiendo sus fuerzas ante Inglaterra, mientras que el siguiente compromiso ante Islandia se celebrará el martes 9 de junio también a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver los partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

En España, los partidos de la selección contra Inglaterra e Islandia se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos últimos partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027 a través de nuestra narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de ambos partidos.

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