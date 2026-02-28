¿Cuándo juega España en la Clasificación para el Mundial 2027? Fechas, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La selección española se prepara para dar sus primeros pasos hacia el la cita mundialista de Brasil 2027. 'La Roja', vigente campeona del máximo certamen intercontinental, ya está concentrada y preparada para salir a escena en los dos primeros partidos de la fase clasificatoria europea.

Con la conquista de la Nations League Femenina como último gran logro, España volverá a la acción tres meses después en una ventana profundamente marcada por las ausencias. La baja por lesión de pilares como Aitana Bonmatí, Mapi León, Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, además de los permisos por maternidad de Esther González e Irene Paredes, obligan a Sonia Bermúdez a confeccionar una lista con infinidad de novedades.

El estreno de la selección española en esta fase clasificatoria tendrá lugar el próximo martes 3 de marzo con un partido ante Islandia, mientras que el sábado 7 medirá sus fuerzas ante Ucrania. El turno de enfrentarse a Inglaterra, el rival más temible y con el que a priori se jugará la primera posición del grupo, no llegará hasta el próximo parón de selecciones.

Las jugadoras de la selección española celebran uno de los goles contra Alemania en la final de la Nations League Femenina / EFE

¿Cuál es la convocatoria de España para los próximos partidos?

Porteras: Adriana Nanclares, Misa Rodríguez, Enith Salón Defensas: Laia Codina, María Méndez, Martina Fernández, Sandra Villafañe, Aiara Aguirrezabala, Lucia Corrales, Jana Fernández, Olga Carmona, Ona Batlle Centrocampistas: Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Vicky López, Mariona Caldentey, Fiamma y Alexia Delanteras: Eva Navarro, Athenea, Salma, Edna Imade, Inma Gabarro, Ornella y Claudia Pina

¿A qué hora juega España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

España se estrenará en la fase clasificatoria europea el martes 3 de marzo a partir de las 19:00 horas (CET) midiendo sus fuerzas ante Islandia, mientras que el siguiente compromiso ante Ucrania se celebrará el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver los partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

En España, los partidos de la selección contra Islandia y Ucrania se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027 a través de nuestra narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de ambos partidos.