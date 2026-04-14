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Mundial 2027

España choca contra Wembley y la falta de acierto

Un gol tempranero de Hemp condenó a una Roja que lo intentó todo sin premio ante Inglaterra

Vicky y Greenwood en una acción en el Inglaterra - España

Vicky y Greenwood en una acción en el Inglaterra - España / RFEF

Maria Tikas

Maria Tikas

España cayó en Wembley en un duelo marcado por un inicio fatídico y la falta de acierto en los metros finales. No era un partido decisivo para la clasificación al Mundial de Brasil 2027, pero sí clave para el liderato del grupo. Ahora tocará remar en los tres encuentros que quedan.

Inglaterra - España (14/04/26)

Clasificación Mundial 2027

1
0
Alineaciones
Inglaterra
Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Walsh, Kendall (Blindkilde, 72'), Stanway; Hemp, Russo, James (Kelly, 81')
España
Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Carmona (Corrales, 75'); Patri Guijarro (Serrajordi, 81'), Mariona, Alexia; Vicky López, Esther (Salma, 62'), Pina (Edna, 75')
Goles
1-0, Hemp (2')
Árbitra
Tess Olofsson (SUE). Amarilla a Bronze (85') y Hampton (94'), de Inglaterra, y a Paredes (58'), de España
Incidencias
Tercera jornada de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Wembley

Salió con todo el equipo de Sonia Bermúdez, tras las rotaciones ante Islandia y Ucrania. Volvieron las habituales, con ocho jugadoras del Barça en el once, más Mariona como si lo fuera. Esther González en punta, la balear por dentro y Vicky López en el extremo.

El golpe llegó demasiado pronto. En el minuto 2, un balón muerto tras un córner acabó en los pies de Hemp. Alexia logró despejar sobre la línea, pero el reloj de la colegiada confirmó el gol por tecnología. Fue cuestión de milímetros, un tanto fantasma que puso el partido cuesta arriba desde el inicio.

A España le costó asentarse, con Inglaterra amenazando a la contra a través de Hemp, que rozó el doblete, y James. Poco a poco, la Roja encontró su ritmo: salida desde atrás con Patri Guijarro incrustada entre centrales, Alexia bajando a recibir y las laterales, Ona y Olga, ganando altura. Vicky se metía por dentro para generar superioridades.

Las ocasiones llegaron, pero faltó precisión. Paredes rozó el gol de cabeza en una acción de pizarra. Vicky probó con una rosca que se fue rozando la cruceta y Ona Batlle firmó una gran internada que terminó con un disparo fuera por poco. También resistió Inglaterra, con una defensa sólida y alguna contra peligrosa. Mapi León sostuvo al equipo con dos cortes imperiales y Cata Coll respondió cuando fue exigida ante Russo.

Con todo

Tras el descanso, España dio un paso adelante. Se instaló en campo rival, con más jugadoras volcadas al ataque, y Olga estrelló un balón en el larguero nada más empezar. El partido se volvió loco, de ida y vuelta, con ocasiones en ambas áreas. Vicky volvió a toparse con el palo y también Inglaterra rozó el segundo, con Kendall y Russo.

Buscó soluciones Bermúdez. Entró Salma como referencia ofensiva y más tarde Lucía Corrales y Edna Imade, que revolucionaron el ataque. La entrada de las tres fue pura pólvora para la selección. La peor noticia: Patri tuvo que retirarse por una lesión en el tobillo.

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En los últimos minutos, España se volcó sin red: tres atrás y todo el equipo en campo rival. Órdenes de Sonia. El asedio fue total, pero el balón no quiso entrar. En el 90, Hampton evitó el empate con una gran parada a Edna. Vicky lo había probado por activa y por pasiva. Wembley resistió y España se marchó sin premio, obligada ahora a ganar —y probablemente golear— en los tres partidos restantes para aspirar al liderato y la clasificación directa

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