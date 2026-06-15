España choca contra Cabo Verde

España arrancó con mal pie su andadura en el Mundial del 2026. El equipo de Luis de la Fuente no pudo imponerse a una Cabo Verde muy serie en defensa, que apenas dejó huecos a los españoles ni con la entrada de Lamine Yamal para lograr la victoria.

La bomba en la alineación estuvo con la presencia de Gavi escorado en el flanco izquierdo, un puesto que todas las quinielas apuntaban que sería para Álex Baena. De la Fuente buscó un jugador más de asociación para ocupar una demarcación que está destinada para Nico Williams cuando esté recuperado.

El partido fue un monólogo de España con el balón, aunque le costaba penetrar en el área africana. Pedri fue el primero en intentarlo con un tímido disparo desde el borde del área al cuarto de hora. Demasiado poco para un equipo que no encontraba espacios y que carecía de profundidad.

La pausa de hidratación fue un punto de inflexión para que la Roja apretara el acelerador, sobre todo por la banda izquierda con Cucurella. Cabo Verde se acercó por primera vez con un disparo alto de Jovano, si bien España mostró un ligera mejora y por fin llegaron las ocasiones.

Larguero de Ferran Torres

Las más clara fue para Ferran Torres quien remató al travesaño una dejada de Cucucrella y el posterior cabezazo de Oyarzabal fue desviado por el portero a córner. Fabián y Cubarsí también intentaron romper el muro rival desde lejos, aunque sin éxito.

Ferran Torres fue un incordio para el conjunto africano / RONALD WITTEK / EFE

En los últimos compases del primer tiempo se acrecentó el dominio. Ferran la volvió a tener a pase de Cucurella con intervención del guardameta, quien también se lució en un cabezazo de Laporte tras un córner. España se marchaba al descanso con un inquietante empate, si bien por fin había encontrado alguna fisura entre los caboverdianos.

La selección debía seguir con esta misma tónica en el segundo tiempo. El equipo continuó con su asedio ante una Cabo Verde perpetrada en su área protegiendo como podía a su portero Vozinha. Los disparos de Fabián se prodigaron, aunque el jugador del PSG no lograba encontrar portería. Tampoco Laporte en plena desesperación española.

Cabo Verde realizó pronto un triple cambio para mantener su energía sobre el terreno de juego y tratar de encontrar algo más de oxígeno. Su esfuerzo defensivo era máximo para mantener la portería a cero.

La hora de Lamine Yamal

De la Fuente intentó aguantar al máximo pero no le quedó otro remedio que recurrir a Lamine Yamal en la segunda pausa de hidratación. El barcelonista entró junto a Merino para buscar ese poderío en las inmediaciones del área que estaba faltando. Gavi y Fabián fueron los sustituidos.

La entrada de Lamine se notó muy pronto y el público del Atlanta Stadium se vino arriba. Poco más tarde le acompañó Dani Olmo por Ferran Torres. De la Fuente quería desatascar el partido como fuera y el egarense se mueve como pez en el agua en espacios cortos. La última bala fue la de Nico Williams por Rodri para intentar la victoria ni que fuese a la heroica.

Lamine Yamal se desespera sobre el césped del Atlanta Stadium / Lavandeira jr / EFE

Oyarzabal la tuvo tras una gran asistencia de Dani Olmo, pero tampoco entró. Cabo Verde incluso tuvo un córner a favor en una contra y Unai Simón debió intervenir por primera vez. El equipo acabó muy nervioso y sin poder sumar el ansiado triunfo.

El portero rival, el MVP

Aunque tampoco tuvo que intervenir en muchas ocasiones. Vozhinha fue declarado como el MVP, el mejor jugador del partido, por algunas de sus intervenciones de mérito. Cabo Verde impidió que llegaran manos a manos o que España pusiera en más aprietos a su guardameta. En el lado español, se confirmó que Unai Simón es el portero de De la Fuente y no dio opción a David Raya o Joan Garcia. España deberá mejorar notablemente ante Arabia Saudí y Uruguay para no verse en una situación comprometida.