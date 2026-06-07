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SELECCIÓN

España, charla arbitral y baño de masas en Chattanooga todavía sin Lamine, Nico ni Víctor Muñoz

La Roja completó sus primeras dos sesiones en su nuevo cuartel general, la segunda a puertas abiertas en el Baylor School

Imagen de los jugadores firmando autógrafos en Chattanooga

Imagen de los jugadores firmando autógrafos en Chattanooga / EFE

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EFE

La selección española completó este sábado su primer entrenamiento ya en territorio estadounidense, una sesión cerrada en la soleada mañana de Chattanooga, en el estado de Tennessee, rumbo al Mundial 2026, en el que debutará el próximo 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, a 300 kilómetros de su campo base. Por cierto, recuerda que tenemos en marcha la porra de SPORT para la Copa del Mundo.

¡España ya entrena en Estados Unidos! Así ha sido su primer entrenamiento

¡España ya entrena en Estados Unidos! Así ha sido su primer entrenamiento

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Después de llegar el viernes a la ciudad a orillas del río Tennessee, rodeada de montañas y con unos 190.000 habitantes, en la que se alojará al menos durante toda la primera fase de la competición que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, a las 11:00 hora local tomó su primer contacto con el campo de entrenamiento y la preparación allí, según informó la Real Federación Española de Fútbol en sus canales oficiales.

Por la tarde, desde las 18:00 horas en Chattanooga (las 24:00 en España), el equipo nacional completó un entrenamiento a puerta abierta para los aficionados locales en las instalaciones del Colegio Baylor, donde ha instalado su campo base, antes de que Alex Baena compareciera en rueda de prensa.

Imagen del público en el entrenamiento de España

Imagen del público en el entrenamiento de España / Alberto Boal

Pendientes de los extremos

Luis de la Fuente, seleccionador español, está pendiente de la evolución de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se recuperan de sendas lesiones musculares sufridas en el tramo final de la temporada con el Barcelona, el Athletic Club y Osasuna, sus respectivos clubes. Ninguno de ellos participó en el amistoso del jueves ante Irak. Unas 1.000 personas acudieron a las instalaciones del Baylor School para ver in situ a los cracks de España, que estuvieron un buen rato firmando tras la sesión.

Lamine Yamal a la llegada de la selección española a Chattanooga (Estados Unidos)

Lamine Yamal a la llegada de la selección española a Chattanooga (Estados Unidos) / EFE

Su evolución determinará si están o no disponibles para el técnico para el estreno del día 15 de junio contra Cabo Verde. Aún jugará antes España un encuentro amistoso, este próximo lunes en la ciudad mexicana de Puebla (a las 4:00 hora local en España de la madrugada del lunes al martes) contra Perú.

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La expedición española para ese amistoso partirá en la tarde del domingo hacia México desde Chattanooga, tras otro entrenamiento matutino antes en la ciudad estadounidense. Tras el encuentro del lunes, España retornará de nuevo a su campo base para continuar con la preparación del estreno mundialista.

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