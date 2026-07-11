España cambia el chip: recuperación en Los Ángeles y rumbo a Dallas para preparar la semifinal contra Francia

Pese a la euforia sobre el césped del SoFi Stadium de Los Ángeles de los chicos de De la Fuente, la selección española ya ha pasado página del agónico triunfo ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial y este sábado ha centrado todos sus esfuerzos en recuperar fuerzas antes de encarar la preparación de las semifinales. La Roja permanecerá todavía unas horas más en Los Ángeles, donde ha llevado a cabo la habitual sesión de recuperación a puerta cerrada antes de poner rumbo a Dallas.

El cuerpo técnico ha diseñado, como es habitual, un plan de trabajo diferenciado en función de la carga de minutos acumulada frente al conjunto belga. Los futbolistas que fueron titulares han realizado una sesión eminentemente regenerativa a partir de las 11.00 horas (hora local), con trabajo en el gimnasio, ejercicios de movilidad, fisioterapia y recuperación para favorecer la puesta a punto de cara a la semifinal.

Por su parte, los jugadores que tuvieron menos protagonismo o no participaron en el encuentro han completado un entrenamiento de mayor intensidad sobre el césped. El objetivo es mantener el ritmo competitivo de toda la plantilla y llegar en las mejores condiciones posibles al decisivo duelo frente a Francia.

Una vez finalizada la sesión matinal, la expedición española ultimará los preparativos para abandonar California. El vuelo hacia Dallas está previsto para las 17.00 horas (hora local), las 2.00 de la madrugada en la España peninsular, donde el combinado nacional establecerá su nueva base de operaciones para preparar la siguiente eliminatoria en Arlington, ciudad sede del estadio de los Dallas Cowboys.

El calendario apenas concede margen para el descanso. España disputará las semifinales el próximo martes 14 de julio a las 21.00 horas (hora peninsular española) frente a la Francia de Kylian Mbappé, en un duelo que decidirá una de las plazas para la gran final del Mundial.

Después de superar con éxito el exigente obstáculo que suponía Bélgica, el combinado español afronta ahora el reto definitivo ante la gran favorita al título para estar el próximo domingo 19 en Nueva York. Con apenas tres días para preparar el partido, la gestión del esfuerzo físico será una de las prioridades del cuerpo técnico, que confía en llegar con todos los jugadores, entre ellos Pedri, suplente en cuartos, en las mejores condiciones posibles para luchar por esa segunda estrella.